Opasna zaraza u Hrvatskoj: Bolest plavog jezika potvrđena na 18 lokacija, a širenje tek počinje

Pojava bolesti plavog jezika potvrđena je na ukupno 18 objekata na području Hrvatske, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, upozorivši i da se, s obzirom na činjenicu da se životinje u ovom dobu godine uglavnom drže na otvorenom, očekuje širenje te bolesti.

Priopćenje Ministarstva prenosimo u cijelosti:

U razdoblju od 8. do 13. kolovoza 2025. godine potvrđena je pojava bolesti plavog jezika, serotip 8, na ukupno 18 objekata (farmi/gospodarstava) na području Republike Hrvatske.

Bolest je zabilježena na jednom objektu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Općini Vrlika, deset objekata u Istarskoj županiji u Općinama Žminj, Pazin, Pićan, Cerovlje, Karojba, Marčana i Vižinada, dva objekta u Primorsko-goranskoj županiji, u Općinama Vrbnik i Malinska-Dubašnica, tri objekta u Ličko-senjskoj županiji, u gradu Senju i Općini Brinje, jednom objektu u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Općini Zagorska Sela, te jednom objektu u Karlovačkoj županiji, u gradu Ozlju.

Bolest je laboratorijski potvrđena u uzorcima uzetim od ukupno 40 životinja, od čega 32 ovce i 8 goveda. Sukladno prikupljenim podacima iz obrazaca prijava sumnje na bolest koje su podnijeli ovlašteni veterinari, klinički znakovi bolesti utvrđeni su kod navedenih životinja, dok kod preostalih 2108 životinja koje se drže na pozitivnim objektima nisu zabilježene promjene zdravstvenog stanja niti značajna odstupanja u stopi smrtnosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do sada je evidentirano prema obrascima prijava sumnje ukupno 10 uginuća na 7 od 18 pozitivnih objekata.

S obzirom na aktualno ljetno razdoblje, pojačanu aktivnost komarčića kao prijenosnika bolesti te činjenicu da se životinje u ovom periodu uglavnom drže na otvorenom, očekuje se daljnje širenje bolesti. Takav razvoj situacije uobičajen je i u ostalim državama članicama Europske unije.

Subjektima se, između ostaloga, preporučuju mjere koje mogu smanjiti izloženost životinja i brojnost vektora (komarčići iz roda Culicoides):

• zatvaranje životinja, gdje je to moguće, u zatvorene i čiste nastambe u vrijeme najveće aktivnosti vektora (večernji i ranojutarnji sati)

• uporaba repelenata i zaštita prijemljivih životinja od napada vektora, u skladu s uputom proizvođača

• onemogućavanje razmnožavanje komarčića uništavanjem mjesta pogodnih za njihovo razmnožavanje. Brojnost komarčića najveća je u toplom, vlažnom i blatnom okruženju koje je bogato organskom tvari (npr. izmet životinja, stajski gnoj i korištena stelja, nakupine vlažnog i trulog lišća)

Subjekti su dužni pratiti zdravstveno stanje životinja i po pojavi kliničkih znakova bolesti ili uginuća odmah obavijestiti nadležnog veterinara. U slučaju potvrđivanja bolesti plavog jezika, ako je potrebno kako bi se osigurala dobrobit životinja, subjekti su dužni osigurati liječenje životinja simptomatskom i potpornom terapijom u skladu s uputama veterinara te odgovarajuću skrb i hranidbu, što značajno doprinosi oporavku životinje.