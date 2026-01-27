FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROĐENDANSKA ČESTITKA /

Misteriozna supruga MC Stojana ponovno u fokusu dok par uživa na Maldivima

Misteriozna supruga MC Stojana ponovno u fokusu dok par uživa na Maldivima
×
Foto: Antonio Ahel/ata/pixsell

Na plaži su uživali u romantičnoj večeri uz svijeće i lampione, a nebo je osvjetljao vatromet

27.1.2026.
19:00
Hot.hr
Antonio Ahel/ata/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan (42), srpski pjevač popularan po zabavnoj i urbanoj glazbi, ovih dana uživa u luksuznom medenom mjesecu na Maldivima. S njim je njegova supruga, čiji identitet pjevač i dalje vješto skriva od javnosti. Par je na Maldivima proslavio njezin rođendan, a fotografije s egzotične destinacije podijelio je na svom Instagram profilu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MC STOJAN (@mc_stojan)

Na Instagramu su objavljene fotografije na kojima par uživa u romantičnoj večeri na plaži uz svijeće i lampione, dok vatromet osvjetljava noćno nebo. Druga fotografija prikazuje ih kako se grle na drvenom doku iznad tirkiznog mora u zalazak sunca. MC Stojan ponovno je sakrio lice svoje supruge emotikonom srca, čime je dodatno potaknuo nagađanja pratitelja.

Skriveni detalji i rođendanska čestitka

Posebnu pažnju izazvala je i fotografija iz hotelske sobe, gdje je laticama cvijeća ispisana rođendanska čestitka. Iako je pjevač pokazao dekoraciju, ime svoje supruge nije otkrio. Ova objava nastavak je njegove dosadašnje prakse – suprugu pokazuje na društvenim mrežama, ali njezino lice ostaje nepoznato.

Podsjećamo, MC Stojan se u listopadu 2025. iznenada oženio “misterioznom brinetom” u Bugarskoj, samo nekoliko mjeseci nakon javnog prekida s pjevačicom Zoranom Mićanović, što je dodatno pojačalo interes javnosti za njegov privatni život.

POGLEDAJTE VIDEO:Vlado Šola iznio recept za veliku utakmicu sa Slovenijom

Mc StojanženaMaldivi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ROĐENDANSKA ČESTITKA /
Misteriozna supruga MC Stojana ponovno u fokusu dok par uživa na Maldivima