Misteriozna supruga MC Stojana ponovno u fokusu dok par uživa na Maldivima

Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan (42), srpski pjevač popularan po zabavnoj i urbanoj glazbi, ovih dana uživa u luksuznom medenom mjesecu na Maldivima. S njim je njegova supruga, čiji identitet pjevač i dalje vješto skriva od javnosti. Par je na Maldivima proslavio njezin rođendan, a fotografije s egzotične destinacije podijelio je na svom Instagram profilu.

Na Instagramu su objavljene fotografije na kojima par uživa u romantičnoj večeri na plaži uz svijeće i lampione, dok vatromet osvjetljava noćno nebo. Druga fotografija prikazuje ih kako se grle na drvenom doku iznad tirkiznog mora u zalazak sunca. MC Stojan ponovno je sakrio lice svoje supruge emotikonom srca, čime je dodatno potaknuo nagađanja pratitelja.

Skriveni detalji i rođendanska čestitka

Posebnu pažnju izazvala je i fotografija iz hotelske sobe, gdje je laticama cvijeća ispisana rođendanska čestitka. Iako je pjevač pokazao dekoraciju, ime svoje supruge nije otkrio. Ova objava nastavak je njegove dosadašnje prakse – suprugu pokazuje na društvenim mrežama, ali njezino lice ostaje nepoznato.

Podsjećamo, MC Stojan se u listopadu 2025. iznenada oženio “misterioznom brinetom” u Bugarskoj, samo nekoliko mjeseci nakon javnog prekida s pjevačicom Zoranom Mićanović, što je dodatno pojačalo interes javnosti za njegov privatni život.

