Na Bajakovu pala dva Bugara, morali su skinuti oplatu WC-a da otkriju što skrivaju...

Cigarete umjesto na crnom tržištu završile se u carinskom skladištu. Na njima su nadzorne markice Republike Bugarske, odakle ih se pokušalo prokrijumčariti u Hrvatsku.

Otkrivene su carinskom pretragom autobusa bugarskih registarskih oznaka, a nalazile su se skrivene u prostoru za elektro instalacije do kojeg se dolazi skidanjem unutarnje oplate WC-a.

"To su neuobičajena mjesta za šverc cigareta, ali iskustvom i znanjem koje imaju carinski službenici Mobilne jedinice Vukovar su krenuli u detaljan pregled tog prostora i u ovom slučaju se pokazalo da je bilo uspješno", kaže Antun Lucić, carinik Službe za Mobilne jedinice Vukovar.

Carinici ove godine zaplijenili 25 tona duhana

Neuspješni krijumčari su dvojica bugarskih državljana, jedan je zbog počinjenog prekršaja kažnjen sa 8.100 eura, dok je drugi recidivist pa mu je izrečena kazna od 10.500 eura. Ni ovoga puta nije uspio prevariti hrvatske carinike.

"Mobilna jedinica Vukovar s RTG uređajem, raspolaže sa službenim psom i normalno sa službenicima koji su u ovome svemu jedan od bitnijih faktora, jer oni zapravo upravljaju s RTG uređajem i vode službenog psa za detekciju duhana i duhanskih proizvoda", kaže Antun Lucić.

Carinska služba u prošloj je godini zaplijenila šest milijuna komada cigareta i 25 tona duhana, a prekršajnim nalozima naplatila više od 15 milijuna eura.