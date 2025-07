Može li se upisati gimnazija bez svih petica? Evo što kaže ravnatelj MIOC-a

Za gotovo 39 tisuća osmaša završavaju upisi u srednju školu. U 12 sati doznali su konačne rezultate. Učenicima još preostaje u sustav učitati upisnice i potrebnu dokumentaciju, za što imaju dva dana. Sve se može obaviti online, ali i osobno u školi. One koji se nisu uspjeli upisati, čeka jesenski rok.

Kada je riječ o ukupnom broju prijava najviše učenika želi upisati gimnaziju i to opći smjer, među strukovnim zanimanjima najpopularniji su referenti za ekonomiju, medicinske sestre, turistički tehničari, ali i automehatroničari i frizeri.

"Upisujemo 78 kozmetičara, prijavilo ga je 760 učenika, a od toga 162 da im je to prioritet broj 1. Za frizere su brojke visoke, 182 upisujemo a prijava je je oko 670. Prvi prioriteti su preko 180", poručila je ravnateljica Obrtničke škola za osobne usluge Zagreb, Darinka Štampar Šmaguc.

"Upisala sam svoj prvi izbor, opću gimnaziju i jako sam zadovoljna. Sad imam dva dana za predati upisnicu i sve ću napraviti online nije potrebno ići u školu i onda idem na more", rekla je Ema Matijašević iz Zagreba.

Reporterka RTL-a Danas Zorana Čičak Kulić razgovarala je o upisima s ravnateljem XV. gimnazije Nikolom Dmitrovićem, koju je na prvi izbor stavilo najviše učenika. Zagrebački MIOC odabralo je najviše učenika — njih 259.

Jeste li zadovoljni interesom učenika? Koliko se učenika zapravo borilo za mjesto u MIOC-u?

Ovaj interes za XV. gimnaziju nas raduje. Dan prije prijemnog ispita imali smo 275 kandidata za 224 mjesta, što je naša upisna kvota. Na dan prijemnog pojavilo se njih 320 koji su pokušali ostvariti što bolju poziciju za dodatnih 10 bodova koje dodajemo na osnovnu školu. U konačnici je sve to uspješno odrađeno. Sutra očekujemo upis 225 učenika.

Koliko učenika se uspjelo upisati, a da nisu imali sve petice u osnovnoj školi, zahvaljujući dodatnoj provjeri?

Već 12 godina provodimo prijemne ispite, bilo pojedinačne ili u suradnji s ostalim PMG gimnazijama Grada Zagreba. Uvijek postoje učenici koji imaju prosjek 5.0, a neće se upisati, i obrnuto. Ta statistika varira od 30 do 50 učenika godišnje koji ili uđu ili ne uđu. Teško je pratiti učenike s prosjekom 5.0 jer često mijenjaju prioritete. Ove godine oko 50 učenika koji nisu imali prosjek 5.0 upisat će se, odnosno nalaze se na popisu upisanih u XV. gimnaziju. To nije velika brojka jer je naš prag 77 bodova, a oni su tu negdje oko 78 do 78,5 bodova, ali prijemni je ipak nadoknadio neku četvorku iz osnovne škole i malo rasteretio djecu prije samog upisa.

Zašto već godinama vlada ovakav interes za vašu gimnaziju?

Mi smo jedna od najboljih gimnazija u Hrvatskoj i trudimo se to i ostati. Nudimo mnogo različitih programa, STEM smo orijentirani, poštujemo izvrsnost, te nudimo razne mogućnosti, suradnje, nova učenja i putovanja. Vjerujem da učenici to prepoznaju i u nama vide školu koja će im omogućiti što bolji studijski uspjeh. Prvenstveno naslijećemo put prema FER-u, PMF-u i medicini.

Što još sutra čeka učenike?

Odlučili smo se za opciju u kojoj učenici ili njihovi roditelji trebaju sutra doći u školu i donijeti potrebnu dokumentaciju, koja je objavljena na našoj web stranici. Jednostavno je da se vidimo i upoznamo.