Hrvatska analitičarka 'razmontirala' Trumpa: 'To je radio do zadnjeg trena da ispadne glavni'

Najavio je smrt civilizacije, a na kraju je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Iran, Izrael i SAD dogovorili primirje. Iran otvara Hormuški tjesnac, a uz posrednika Pakistan slijede pregovori koji su već pod upitnikom jer i dalje odjekuju sirene za uzbunu. Posljednja 24 sata za RTL Danas analizira vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Cijeli svijet je strepio nakon nikad ozbiljnije Trumpove prijetnje, a na kraju rezultat upravo suprotan - primirje. Kako je došlo do takvog obrata?

To je jednostavno takav Trump. On je rekao jednom prilikom - nitko ne zna kakav će dan u Trumpovo vrijeme biti - od toga da ujutro bude nešto, a navečer da ne bude ništa ili da bude obrnuto. Naravno da smo svi s velikom strepnjom gledali, jer je sve moguće i sve te ratne pripreme koje su se odvijale prije svega da se ušlo u rat po izboru, da se izazvala katastrofa za cijeli svijet, da on optužuje cijeli svijet. Naravno, ne svoju odluku i ne odluku svog kompanjona u tom ratovanju, a to je izraelski premijer Netanyahu. Njega jako čuva i sam Netanyahu se u ovom trenutku našao jako povrijeđen, što on nije uključen u pregovore u Islamabadu, nego samo iranska i američka strana. Amerikanci kad su govorili na što se odnosio ovo primirje od dva tjedna, rekli su na sva ratiša. Prema tome, to je onda i Libanon.

Oni su već najavili da neće poštovati to, da će napadati Libanon

To je pokazao Iran jer je napao brodove u Hormuz. To ne napadati i pitanje Hezbolaha je dio pregovora. Trump najavljuje veliku pobjedu u svemu, Iran najavljuje veliku pobjedu u svemu. S jedne strane imate 10 točaka. S druge strane, 15. Nitko ne odustaje ni od čega. Na koji način pregovarati?

Obje strane, Iran i SAD su objavili da su oni pobjednici ovog primirja. Je li uopće moguć mir, da potraje ovo primirje i nakon ova dva tjedna ili dva tjedna, barem?

Gledajući što se danas dogodilo u Libanonu, da je ubijeno stotine ljudi i da je ranjeno negdje oko 800 jer je Izrael krenuo čistiti jug Libanona, uništavati to da bi se riješio Hezbollaha. To je veliko pitanje na koji način će tko čitati ono što će se dogoditi i na način na koji će se pregovarati. Nema izravnih pregovora oči u oči iranske i američke strane, nego će posrednik biti Pakistanci. Vojni zapovjednik Pakistanske armije ima veliko povjerenje Donalda Trumpa, a istovremeno je taj isti zapovjednik dobar s čelnicima revolucionarne garde u Iranu.

No, nije jasno što se zapravo sve izdogađalo kroz ovih proteklih 24 sata. Kako je došlo do ovog dogovora o primirju? Tko je po vama tu najviše zaslužan?

Činjenica je da se očito polako stvarao teren za nekakve razgovore, za neke dogovore. S jedne strane, bila je ta Trumpova odluka da će praktički cijeli svijet uništiti. Što znači uništiti civilizaciju? Nije rekao Iran, nego civilizaciju. Dakle, on uništava cijeli svijet, dakle i svoju vlastitu zemlju. Morali su postojati kontakti, a da bi ispao glavni glumac, što američki predsjednik uvijek koristi, on je držao tu tenziju do zadnjeg trenutka, jer u krajnjoj liniji nema toga tko ne bi priznao da Amerika i dan danas najmoćnija vojna sila. Prema tome, on svaku od tih prijetnji koju je najavio, može realizirati, samo je pitanje s kojim posljedicama.

Čim je objavljeno da je došlo do primirja, otvoren je Hormuški tjesnac odmah je pala cijena nafte. Može li Hormuški tjesnac ostati otvoren jer zapravo svi imaju toga koristi, pa čak bi i Iran imao koristi ako on počne naplaćivati svakom tankeru prolaza

Pitanje je kako će se pregovarati i što će se događati u međuvremenu jer Iran želi imati pravo suvereniteta nad cijelim svojim teritorijem. Dakle, i tu je pitanje Hormuz. On će dopustiti prolaz svima, ali uz naplatu po barelu, a to bi se onda koristilo kao reparacije ratne za štetu koja je učinjena Iranu. O tome se još nije rekla ni slova niti slova. A ovako kako je Izrael krenuo s napadima, ja mislim da to baš neće tako lako doći.

Pitanje je samih pregovarača jer su Iranci bili na neki način nezadovoljni Stevom Wikoffom i Jaredom Kushnerom jer se oni nisu pokazali da su "preskloni Iranu" i da su više naginjali na izraelsku stranu. Bili su zatečeni na neki način da bi JD Vance trebao doći, što bi prije svega diglo i razinu samih pregovora. Ipak stvari zadržavaju, recimo, na jednoj trećoj razini. JD Vance je ipak potpredsjednik Amerike i isto tako je činjenica da on nije bio suglasan s ovom ratnom avanturom koja se proizvela može samo kratko.

Mislite li da je trajan mir moguć s istim liderima na pozicijama moći priznati poraz?

Netko mora priznati poraz. Ne mogu svi biti pobjednici i to je vrlo teško, pogotovo s tim istim sastavom u sve tri zemlje.