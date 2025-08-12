Je li odzvonilo trajnom laku za nokte? EU zabranjuje ključni sastojak - može biti kancerogen!

Je li kraj popularnom trajnom laku i gel noktima? Svi koji ga koristite - ovo trebate znati. Za dvadesetak dana Europska unija zabranjuje sastojak TPO koji omogućava da se materijal pod UV lampama stvrdne. Znači li to kraj manikure koju obožavaju žene diljem svijeta?

Brusi se, lakira, peče u lampi i miruje minimalno sat i pol. Za lijepe će nokte žene izdržati sve. I tako svaka tri tjedna. Prava se nijansa studiozno bira. U šali neke kažu, pomnije su birale neke boje laka, nego životnog partnera.

Odlazi li sve to u povijest? Od 1. rujna svi će proizvodi na tržištu morati biti bez jednog od glavnih sastojaka - TPO-a.

"A čujte, svaki dan nešto novo dođe da se mora ukinuti na našem tržištu. Ne valja ovo, ne valja ono. Do sada ono što smo mi imali nekakvih problema to su neke alergijske reakcije. Ne kod svakog klijenta nego pojedinih klijenata", kaže Jasna Peričić, vlasnica salona za uljepšavanje.

Samo njegovo ime već ne zvuči nimalo zdravo - tri metil benzoil fenil fosfin oksid.

"On je u koncentracijama od oko pet posto u tim preparatima, al' je on klasificiran u kategoriju CMR, jednu od kategorija CMR-a. To znači da pokazuje neka svojstva koja su kancerogena, mutagena ili toksično djeluju na reproduktivno zdravlje", rekao je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja NZJZ Dr. Andrija Štampar.

Ljubiteljica trajnog laka je i naša euro zastupnica.

"s obzirom na to da imam ludi tempo života i nema vremena odlaziti u salone ja trajnim lakom lakiram nokte sama i radujem se da ću od 1. rujna imati mogućnost izabrati neku zdraviju varijantu za sebe", rekla je Biljana Borzan.

U Engleskoj ova odredba stupa na snagu za godinu dana, u zemljama EU-a već za dvadesetak dana.

"Budući da se radi o tvari za koju se pokazalo da je štetna, o proizvodima koji se relativno brzo troše i o tom da na tržištu već sada imamo nekakve zdravije varijante onog uobičajenog perioda od godinu do dvije za prilagodbu, u ovom slučaju, nema. Dakle, uredba se primjenjuje od 1. rujna", poručila je Biljana Borzan.

'Većina salona nije dobila nekakvu službenu obavijest'

Iako u svojoj trgovini, kaže, već dugo imaju trajne lakove bez TPO-a, ova vijest nimalo nije razveselila ni nju ni, Maja kaže, druge u ovoj industriji.

"Većina salona i vlasnika salona nije dobila nekakvu službenu obavijest kao ni mi. Evo, tek prije mjesec dana počela kružiti ta priča da saloni neće moći koristiti proizvode koje sadrže TPO. Nažalost salonima će to nanijeti poprilično veliku štetu jer po novoj regulativi izgleda da će morati izbaciti sve proizvode koji sadrže TPO, a o istima nisu bili na vrijeme obaviješteni", rekla je Maja Ćurković, vlasnica tvrtke za proizvodnju i distribuciju trajnih lakova i gelova.

Što će biti s proizvodima?

Pitaju se i što će biti s proizvodima koji su nabavljeni prije nego ova uredba stupi na snagu. Isto, čini se, brine i Državni inspektorat.

"Radi pravne sigurnosti i zakonitog postupanja sanitarne inspekcije zatražena su tumačenja na koji način nova Uredba utječe na proizvode koji su zakonito stavljeni na tržište prije objave Uredbe s obzirom na to da isto nije jasno uređeno prijelaznim odredbama", poručili su iz Državnog inspektorata.

Ali gledanja kroz prste neće biti. Provedba ove uredbe, kažu u Državnom inspektoratu, bit će dio redovnih nadzora, a, ako na tržištu bude proizvoda koji sadrže TPO, propisat će se i prekršajne mjere.

"Za salone će to značiti, nažalost, veliki trošak i promjenu cijelog asortimana a za klijentice to će se s vremenom vidjeti kako će reagirati na te nove materijale i što će im to donijeti u budućnosti", rekla je Maja Ćurkov.

Iako odredba stupa na snagu ubrzo svi pitanja nisu razjašnjena.

"Ne znan što će sad bit. Kako će to sve završit, ali eto, ja se nadam da će i dalje klijentice stavljat i trajne lakove i obične lakove na ruke i da će svoje ruke njegovat bez obzira na TPO i hema free", rekla je Jasna Peričić.