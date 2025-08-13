Kako srušiti Maksimir? Ide 175. mil. eura za Dinamov hram, provjerili smo što je Kranjčevićevom

Kako srušiti stadion u Maksimiru da bi se do 2029. izgradio novi? Za to je Grad Zagreb raspisao natječaj vrijedan 100 tisuća eura, u kojem se traži detaljno razrađen projekt za uklanjanje legendarnog Dinamova stadiona površine oko 50 tisuća četvornih metara.

Rok je tri mjeseca, a inženjerski izazov nije nimalo lak jer projekt mora definirati svaki korak demontaže – od metoda rušenja, zaštite okolnih objekata i Maksimirske ceste do recikliranja materijala. Inače, novi stadion će imati kapacitet od 35 tisuća mjesta i stajat će oko 175 milijuna eura, što će pola-pola financirati Vlada i Grad.

Preduvjet za početak radova na Maksimiru je gotov stadion u Kranjčevićevoj.

Antonio Huljev iz Gradskog ureda za obnovu rekao je da radovi teku sukladno projektiranim, tj. ugovorenim rokovima i sukladno dinamičkom planu. "Stari stadion je srušen. Na njegovom mjestu trenutno se izvode temelji ispod svih tribina i uređenje prometnica". Završetak se očekuje po planu za 14 mjeseci.

S"Krajem desetog mjeseca sljedeće godine stadion bi, sukladno svim ugovorenim rokovima, trebao biti gotov. Za sad nismo se susreli s neočekivanim problemima. Do sada je najkompleksnije bilo rušenje postojećeg stadiona. Ono je iziskivalo da susjedi i stanari okolnih zgrada imaju strpljenja jer je bilo dosta glasno", naveo je.

Ogromno je ulaganje Grada Zagreba – 38 milijuna eura bez poreza iz gradskog proračuna.. "Krajem desetog mjeseca sljedeće godine nalaziti novi stadion, četvrte kategorije UEFA-e, s malo više od 11.000 sjedećih mjesta, što doprinosi sportu kako u Zagrebu, tako i u cijeloj Hrvatskoj", istaknuo je.

Ulaže se i u druge sportske objekte. Veliko je ulaganje u Maksimir – danas je otvoren javni poziv za projektante. Na pitanje očekujete li velik odaziv, s obzirom na to da nakon potresa vidimo puno radova po Zagrebu, puno izvođača i projektanata je zauzeto, rekao je da je otvoren javni natječaj za izradu projekta sanacije stadiona na Maksimiru. "Očekujemo veliki odaziv, ali točno ćemo znati po otvaranju ponuda", istaknuo je.