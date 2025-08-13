NOGOMETNA REVOLUCIJA! /

Kako srušiti Maksimir? Ide 175. mil. eura za Dinamov hram, provjerili smo što je Kranjčevićevom

Grad Zagreb raspisao natječaj vrijedan 100 tisuća eura, u kojem se traži detaljno razrađen projekt za uklanjanje legendarnog Dinamova stadiona površine oko 50 tisuća četvornih metara

13.8.2025.
21:39
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako srušiti stadion u Maksimiru da bi se do 2029. izgradio novi? Za to je Grad Zagreb raspisao natječaj vrijedan 100 tisuća eura, u kojem se traži detaljno razrađen projekt za uklanjanje legendarnog Dinamova stadiona površine oko 50 tisuća četvornih metara.

Rok je tri mjeseca, a inženjerski izazov nije nimalo lak jer projekt mora definirati svaki korak demontaže – od metoda rušenja, zaštite okolnih objekata i Maksimirske ceste do recikliranja materijala. Inače, novi stadion će imati kapacitet od 35 tisuća mjesta i stajat će oko 175 milijuna eura, što će pola-pola financirati Vlada i Grad.

Preduvjet za početak radova na Maksimiru je gotov stadion u Kranjčevićevoj. 

Antonio Huljev iz Gradskog ureda za obnovu rekao je da radovi teku sukladno projektiranim, tj. ugovorenim rokovima i sukladno dinamičkom planu. "Stari stadion je srušen. Na njegovom mjestu trenutno se izvode temelji ispod svih tribina i uređenje prometnica". Završetak se očekuje po planu za 14 mjeseci.

S"Krajem desetog mjeseca sljedeće godine stadion bi, sukladno svim ugovorenim rokovima, trebao biti gotov. Za sad nismo se susreli s neočekivanim problemima. Do sada je najkompleksnije bilo rušenje postojećeg stadiona. Ono je iziskivalo da susjedi i stanari okolnih zgrada imaju strpljenja jer je bilo dosta glasno", naveo je.

Ogromno je ulaganje Grada Zagreba – 38 milijuna eura bez poreza iz gradskog proračuna.. "Krajem desetog mjeseca sljedeće godine nalaziti novi stadion, četvrte kategorije UEFA-e, s malo više od 11.000 sjedećih mjesta, što doprinosi sportu kako u Zagrebu, tako i u cijeloj Hrvatskoj", istaknuo je.

Ulaže se i u druge sportske objekte. Veliko je ulaganje u Maksimir – danas je otvoren javni poziv za projektante. Na pitanje očekujete li velik odaziv, s obzirom na to da nakon potresa vidimo puno radova po Zagrebu, puno izvođača i projektanata je zauzeto, rekao je da je otvoren javni natječaj za izradu projekta sanacije stadiona na Maksimiru. "Očekujemo veliki odaziv, ali točno ćemo znati po otvaranju ponuda", istaknuo je. 

Maksimirski StadionStadion KranjčevićevaNogometGrad Zagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOGOMETNA REVOLUCIJA! /
Kako srušiti Maksimir? Ide 175. mil. eura za Dinamov hram, provjerili smo što je Kranjčevićevom