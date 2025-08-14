Djelatnici Hitne medicinske službe, demantiraju svoju ravnateljicu i traže beneficirani radni staž, ali i njezinu ostavku. Ako im se zahtjevi ne ispune, najavljuju veliki prosvjed. RTL Danas doznaje kada i što na sve kažu u Ministarstvu.

Po danu i noći, u dugim smjenama i po svim vremenskim uvjetima. Briga za pacijente njihov je zadatak, a koliko su stresnih situacija pritom doživjeli – više ni ne broje. Mario Mandić, prvostupnik sestrinstva i vozač Hitne pomoći nam kaže: "Napala me pratnja pacijenta. Bez razloga, što je na kraju i sama pratnja rekla. Jednostavno se to dogodilo zato što sam mu ja bio prvi na udaru".

I sve je to doživio u pet godina koliko radi ovaj posao, pa se pita kako će izdržati do mirovine. "Definitivno smatram da bismo trebali dobiti beneficirani radni staž jer ovo je stvarno stresan posao. Tko god misli da je ovo lako raditi, volio bih da dođe jedan dan vidjeti kakav je ovo posao i na kraju krajeva što mi doživimo u jednom danu", kaže nam Mandić.

Sprema se prosvjed

I stoga ih čudi nedavna izjava šefice Hitne Maje Grba Bujević da većina djelatnika Hitne ne misli da im treba beneficirani staž. Samuel Jelušić, predstavnik inicijative Hitna uživo 194 poručuje: "Tražimo ostavku već duže vrijeme. Jdnostavno nemamo osjećaj da ona predstavlja djelatnike Hitne pomoći. Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine dodaje: "Mi smo radili ispitivanje na 500 djelatnika svih profesija - liječnika, tehničara, sestara i vozača na Hitnoj pomoći gdje su ljudi u 99 posto izjavili da žele beneficirani radni staž".

Tražili su to i na prosvjedu prije tri godine, a uskoro spremaju novi. "Ono što smo radili prije nekoliko godina u Zagrebu kad nas je bilo više od 600, 700, mislim da će ovaj put biti puno veći, djelatnici su uznemireni nakon ove izjave, svi nam se javljaju - žele prosvjed, žele konkretno rješenje i žele Hitnu službu kakvu Hrvatska zaslužuje", ističe Šota.

I dok Maja Grba Bujević na naš poziv nije odgovorila, iz Zavoda koji vodi poručuju da Hitna služba s punim pravom zaslužuje beneficirani staž te da su se za ostvarenje tog prava Ministarstvu rada obratili u nekoliko navrata, posljednji put 2022. "Beneficirani radni staž za radnika znači i ranije umirovljenje, što može imati utjecaj na visinu mirovinskih primanja. Hrvatski zavod za hitnu medicinu će i dalje podržavati poslodavce i nadležne sindikate da, poštujući propisanu proceduru, izbore svoje pravo na beneficirani radni staž, imajući u vidu sve aspekte koji proizlaze iz njegova priznavanja“, poručuju iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Odgovor Ministarstva

Za lošu komunikaciju hitnjaci prozivaju i ministricu Irenu Hrstić. "Otkad je nova ministrica došla na mjesto ministrice, šaljemo mailove, tražimo sastanak, ona nas uporno odbija i ne odgovara uopće na mailove", tvrdi Jelušić.

Iz Ministarstva pak odgovaraju da su uvijek bili otvoreni za sve prijedloge i zahtjeve. Ističu da beneficirani staž za djelatnike Hitne trenutačno nije reguliran posebnim propisima iz područja zdravstva. "Stoga ćemo u suradnji s nadležnim ministarstvom i institucijama nastaviti raditi na usklađivanju propisa ako se utvrdi potreba, a sve kako bi se na adekvatan način prepoznale i vrednovale specifičnosti rada u hitnoj medicinskoj službi", poručuju iz Ministarstva zdravstva.

Djelatnici Hitne to traže što prije, u suprotnom veliki prosvjed spremaju već na jesen.