Uginulo još pet krava u Zagori, šokirani stočari sumnjaju u uzrok: 'Žalosno i jadno'

Misteriozni pomor stoke na obroncima Svilaje se nastavlja. Nakon što su nam stočari s drniškog područja jučer rekli da im je uginulo više od 50 goveda, od jučer su zabilježena uginuća još 5 krava na području Gornjih i Donjih Maovica.

Veterinarska inspekcija obavila je analizu uzoraka uginulih životinja te su otklonili mogućnost da je riječ o nekoj od zaraznih bolesti. Zbog mogućeg trovanja, Državni inspektorat je sve proslijedio policiji.

No iz policije odgovaraju kako Centar za vještačenja Ivan Vučetić nije zaprimio nikakve uzorke te upućuju na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Hrvatski veterinarski institut.

Uginula dva bika i tri krave

"Danas je uginulo pet beštija, dva bika i tri krave. Meni hvala bogu ništa nije uginulo, ne znači da neće, ali u zadnja 24 sata uginulo je pet komada. Nek dođu i kažu da se treba cijepit, ja ću cijepit na svom trošku, ako sam izgubio 30.000 eura izgubit ću još 10.000, al samo da se to riješi", komentirao je Nikola Turudić iz Maovica.

Reporterka RTL-a Danas donosi zašto krave naglo ugibaju. Situacija je još uvijek u pat poziciji, a vlasnici ovih životinja još uvijek su u čudu i šokirani onim što se događa. Nove životinje su uginule od jučer do danas, jučer smo ovdje bili u Radinjima na obroncima Svilaje.

Reporterka je razgovarala s Krešom Milkovićem iz Maovica Gornjih koji je isto tako imao štetu na svom stadu od 30-tak krava.

Koliko je vama uginulo životinja i kada je uginula zadnja?

Zadnja je uginula jutros, jutros sam je našao mrtvu. U stvari nisam ja, nisam imao hrabrosti ići u štalu nego je išla gospođa i jednostavno sam pretpostavio da nešto nije u redu i kad se vratila rekla je da je krava uginula. Prije deset dana uginuo je bik od tisuću kila, više ne znamo šta bi napravili tu, kako se boriti, dal ta država, da ili ne DORH, hoće li netko preuzet tu odgovornost?

Što vi konkretno tražite?

Pa tražimo rješenje ovoga. Oni tvrde da nije bolest međutim mi tražimo koji je način trovanja, ako oni tvrde da je trovanje onda trebaju reći koji je način trovanja, kakav je otrov, može li se to izliječiti ili spriječiti. Nešto treba napraviti.

Vaši susjedi rekli su da hitno nalažete da DORH toksikološku analizu?

Normalno, to je sasvim normalno jer kažem u susjeda, okolo naokolo koji držimo to blago, koji živimo od tog blaga i borimo se, mučimo se rukama i nogama za to blago i zima i snijeg i sve mi se borimo oko toga. Ja prvi, osobno smatram ja sam svog sina vratio iz Njemačke ovdje da me podrži, da drži to blago i stoku. Međutim sad sam dobio ne samo ja nego i on razočarenje i on govori: 'Tata šta si me vraćao znaš da mi nije mjesto ovdje.'

Vaš susjed je rekao da je neslužbeno dobio informaciju da je analiza napravljena i da se radi o otrovu za čagljeve. Koliko je to po vašoj procjeni točno?

Nitko to nama nije napisano ili javno objavio, sad rekla, kazala. Što se mene osobno tiče dajte vi nama napismeno da mi znamo.

Pretraživali ste teren i niste našli nikakav otrov?

Ništa nismo našli, nitko ništa ne zna. samo kažem ovo je žalosno, ovo je jadno.

Oni i dalje ostaju pri prijetnji, ukoliko se ništa ne pomakne s mjesta oni će na ovoj cesti koja spaja Drniš i Vrliku donijeti nove životinje koje uginu i ostaviti ih na cesti.