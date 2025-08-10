Crveni alarm od Istre do Splita! Meteorologinja RTL-a prognozira noći bez sna na +30°C

PAKLENI VAL NE POPUŠTA /

Na obali, od Istre do Splita, upaljen je crveni meteo-alarm. To znači da je vrijeme izuzetno opasno. A što nas očekuje sutra i u novom tjednu?

"Sutra u unutrašnjosti malo manje vruće jedino će noć biti znatno toplija - oko 20 stupnjeva, ali Jadran čeka nastavak toplinskog vala i bit će vrlo vruće. I to ne samo sutra neki veći dio idućeg tjedna, moguće čak i cijeli tjedan. Zbog toga su na snazi najviše razine upozorenja meteoalarma, crveno upozorenje i to zbog tih vrlo visokih upozorenja. Dnevna temperatura će primjerice sutra biti iznad 35, najviše do 40 stupnjeva, ali ono što će još neugodnije biti je noć koja će uz fensku buru ostati često i oko 30°C", kazala je meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš