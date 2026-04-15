Politička kriza trese Hrvatskom, sijevaju optužbe: Hoće li stvar riješiti 'golub pismonoša'?

Proces popunjavanja ključnih pravosudnih funkcija ponovno je zapao u slijepu ulicu. Već sedmi put zaredom nije postignut dogovor na saborskom Odboru za pravosuđe, što dodatno produbljuje političku krizu oko izbora sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda.

Kako je poručeno nakon sjednice, uvjeti za donošenje odluke – nisu ispunjeni. "Jer se nisu stekli uvjeti za glasanje o kandidatima!“ izjavio je Nikola Mažar.

S takvom ocjenom ne slaže se dio oporbe. Smatraju da je Odbor već odradio ključni dio posla, saslušao kandidate, te da ništa ne sprječava donošenje mišljenja.

"Jedini je problem jer je predlagatelj predsjednik, a nekima to očito teško pada", poručio je Mišel Jakšić iz SDP-a.

Pozadina cijelog procesa

S druge strane, predsjednik Odbora Nikola Grmoja upozorava na političku pozadinu cijelog procesa, tvrdeći da se izbor sudaca pretvorio u predmet političke trgovine.

"Jasno je da je ovaj izbor, nažalost, vezan uz trgovinu između HDZ-a, SDP-a i Možemo! oko izbora ustavnih sudaca, u kojemu i jedna i druga strana žele ostvariti prevlast u Ustavnom sudu", rekao je Grmoja.

U središtu spora nalazi se i sumnja da se izbor troje sudaca Ustavnog suda, kojima je mandat istekao, pokušava povezati s izborom predsjednika Vrhovnog suda, po modelu političke raspodjele utjecaja.

Iz platforme Možemo! poručuju kako su pregovori praktički završeni. "Nakon što je HDZ i sedmi put blokirao Vrhovni sud, neće biti razgovora ni oko izbora ustavnih sudaca", izjavila je Sandra Benčić.

HDZ je jasan

Iz HDZ-a pak pozivaju na koordinaciju i ubrzanje procedure.

"Smatram da sjednica Odbora za Ustav i Odbora za pravosuđe treba biti održana isti dan i onda oba prijedloga poslati na plenarnu sjednicu", rekao je Ivan Malenica.

No, iz SDP-a stiže jasan odgovor – pregovora više nema. "Nastavljaju li se pregovori s HDZ-om oko ustavnih sudaca? Apsolutno ne. Svjedočili smo derogaciji Ustava i nemam pojma nakon ovog danas o čemu bi više razgovarali i raspravljali", naglasio je Jakšić.

Golub pismonoša u Saboru

U međuvremenu, procedura i dalje stoji. Odbor za pravosuđe mora poslati mišljenje predsjedniku Republike, nakon čega predsjednik Zoran Milanović može uputiti formalni prijedlog Saboru za izbor čelne osobe Vrhovnog suda. Njegova kandidatkinja je Mirta Matić.

Cijelu situaciju Jakšić je opisao i dozom ironije: "Što će 21. biti golub pismonoša u Saboru pa će golub letjeti do Pantovčaka, vraćat se natrag. Kako će to ići?"

Dok politički akteri razmjenjuju optužbe, vrijeme za dogovor sve je kraće. Na stolu su imena troje kandidata za Ustavni sud, a sve bi trebalo biti zaključeno već do utorka, kada se očekuje glasanje u Hrvatskom saboru.