Žestoko oprali Plenkovića: 'Apsolutna sramota, sve pada na grbaču radnika'

Saborski Klub Možemo! podnio je interpelaciju o radu Vlade zbog neuspješnih reformi u ključnim sektorima za kvalitetu života građana te ocijenio da je "apsolutno sramotno" da Vlada s čak 34 milijarde eura nije uspjela provesti nijednu reformu koju je zacrtala.

"Vlada ni u jednom sektoru nije ostvarila čak ni one ciljeve koje je sama postavila", izvijestila je Sandra Benčić (Možemo!) te navela da se interpelacija odnosi na neuspjehe u području socijalne politike i borbe protiv siromaštva, sektoru stambene politike, porezne politike i nejednakosti, zdravstvene politike, mirovinske politike te u području medija i primjene akta o slobodi medija.

Pojašnjavajući interpelaciju, najveću dosad, podsjetila je da je Vlada Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva odredila da će do 2024. smanjiti stopu rizika od siromaštva na 16 posto, no, danas je ta stopa iznad 20 posto. Do smanjenja rizika od siromaštva ne da nije došlo, nego je zbog inflacije za određene skupine siromaštvo i poraslo, kazala je.

Kada je riječ o stambenoj politici, naglasila je, rast cijena nekretnina u Plenkovićevih deset godina je takav da nekretnine rastu po stopi od 12 posto godišnje, cijene 'kvadrata' su rasle gotovo 120 posto, a cijene najma su također rasle oko 100 posto.

Benčić: 64 posto imovine drži 10 posto najbogatijih, sve 'pada na grbaču' radnika

"Porezna politika i politika nejednakosti pokazuje da je Hrvatska druga u EU, a o rastu imovinskih nejednakosti pokazuje podatak da 64 posto imovine Hrvatske drži 10 posto najbogatijih, što je značajan rast u odnosu na 2016. kada je Plenković došao na vlast, veći od 10 postotnih poena. Najviše se oporezuju potrošnja i rad i sve pada na grbaču onih koji žive od rada, a najmanje kapital i imovina”, ocijenila je Benčić.

Što se tiče zdravstvene politike, ustvrdila je da Hrvatska već deset godina ima sustav ubrzane privatizacije zdravstvenog sustava jer javni novci koje uplaćujemo svi zajedno u HZZO masovno se odijevaju u privatni zdravstveni sustav. "Zdravstvo je za vrijeme Plenkovićeve vlasti postalo biznis, a ne pravo", ocijenila je.

Uz brojne ostale kritike, kazala je da nije došlo ni do poboljšanja u mirovinskom sustavu, prosječna penzija je još uvijek 48 posto prosječne plaće, a Možemo je tražio minimum dostojanstvene mirovine, a to je 60 posto prosječne plaće. Danas odlazak u mirovinu za mnoge znači osudu na siromaštvo, ustvrdila je.

Uspjeli su upropastiti svaki sektor, iako su imali na raspolaganju 25 milijardi iz europskih fondova i devet iz proračuna i sa svim tim novcima, mi smo prvaci u inflaciji, navela je. "Uz te novce koje je imao imati ovako loše rezultate je apsolutno sramotno. Imamo stabilnost, ali stabilnost propadanja, država smo koja ima rast, ali ne i razvoj i to je Plenkovićeva Hrvatska", sumirala je Benčić razloge za podnošenje interpelacije.

Petrov (Most): Strah me inicijativa iz Možemo

Benčić je kazala da očekuju da im se pridruži veliki dio opozicije, ponajprije SDP, ali i drugi klubovi lijeve opozicije. Arsen Bauk (SDP) istaknuo je da žele u Saboru raspravljati o reformskim neuspjesima Vlade, što su, navodi, i potvrdili stavljanjem svojih potpisa na interpelaciju.

Mostov Božo Petrov kaže da ga je strah inicijativa iz Možemo! zbog, kako je naveo, 'njihovih nakaradnih svjetonazorskih ideja', no, slaže se da Vlada nije napravila nijednu reformu.

Tomislav Josić (DP) poručio je da neće surađivati sa SDSS-om ni Možemo! te kaže da ga ne čude njihovi pokušaji s interpelacijom, ali, ističe, od toga neće biti ništa.

Igor Peternel (DOMiNO) smatra da Možemo! često podnosi neke inicijative da bi se prikazali kao aktivni, ali su one često nedorečene. Uvijek ćemo pružiti ruku kada je riječ o nečemu dobrome za građane, ali očekujemo onda da i oni podrže naše inicijative, poručio je.

