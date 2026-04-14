Ovo više nema smisla? Ni u sedmom pokušaju bez rješenja: 'Nisu se stekli uvjeti'

Saborski Odbor za pravosuđe ni u sedmom pokušaju nije uspio donijeti mišljenje o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda.

Vladajuća većina u utorak je ponovno tražila skidanje te točke s dnevnog reda uz obrazloženje da se 'nisu stekli uvjeti', što je oporba nazvala klizanjem u autokraciju.

Točka o davanju mišljenja o kandidatu ili kandidatkinji za čelnu osobu Vrhovnog suda skinuta je s dnevnog reda na zahtjev vladajuće većine, a Nikola Mažar (HDZ) rekao je da se 'nisu stekli uvjeti za glasanje i davanje prethodnog mišljenja o kandidatima'.

Raukar Gamulin: Pozivam Ustavni sud da se konačno oglasi o neustavnoj situaciji

Na taj je zahtjev reagirala Urša Raukar Gamulin (Možemo!), kazavši da je "vrlo sporno i potpuno netočno" da nisu stečeni uvjeti.

„Svi uvjeti za glasanje i davanje prethodnog mišljenja o predsjednici ili predsjedniku Vrhovnog suda su stečeni. Intervjui s kandidatima su obavljeni, još 1. prosinca prošle godine, i ne postoji nijedna prepreka ni uvjet koji bi se trebao zadovoljiti da se pristupi glasanju”, ustvrdila je.

Dodala je da HDZ sedmi put tu točku skida s dnevnog reda zato što je, kako je rekla, "premijer, predsjednik izvršne vlasti, 7. siječnja na stranicama Vlade RH objavio ultimatum i ucjenu da se spaja nespojivo, a to je izbor čelne osobe Vrhovnog suda s izborom tri suca Ustavnog suda".

„Ni u Zakonu o sudovima ni u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu ni u Ustavu RH nigdje ne stoji da se ta dva procesa trebaju ili mogu spojiti. Predsjednik izvršne vlasti se miješa u izbor čelne osove sudbene vlasti mada za to nema nikakve ni zakonske ni ustavne ingerencije”, kazala je Raukar Gamulin. Svako miješanje izvršne u sudbenu vlast je direktno rušenje demokratskih temelja, poručila je.

Ustavni sud pozvala je da se 'konačno oglasi o ovoj neustavnoj situaciji koja se ponavlja već sedmi put'.

I SDP-ov Mišel Jakšić istaknuo je da ne pristaju na obrazloženje da se 'nisu stekli uvjeti' jer to ne postoji ni u jednom zakonu, kao ni i u Ustavu. Jedino što danas imamo prilike slušati jest kako se derogira Ustav RH i ustavne ovlasti predsjednika RH Zorana Milanovića, dodao je.

Jakšić: Očito nekima teško pada da je ovlašteni predlagatelj predsjednik Republike

Pridružio se pozivu da reagira predsjednik Ustavnog suda. „Kako bismo okončali ovu sagu i okupljali se i osmi put po ovom pitanju vladajućima predlažem da pokušaju skupiti potpise i ruke za promjenu Ustava i izbacivanje predsjednika Republike iz svih ustavnih kategorija koje imamo. Očito je jedini problem u ovoj priči to što je ovlašteni predlagatelj predsjednik Republike, a nekima to očito nakon predsjedničkih izbora jako teško pada”, smatra Jakšić.

Raukar Gamulin potom je zatražila stanku kako bi „HDZ-u dali neko vrijeme da promisle žele li i dalje rušiti demokraciju u RH”. Ovo je potpuno nedopustivo i klizanje je u autokraciju, usuđujem se reći i da su to autokratski potezi, poručila je.

Ni predsjednik Odbora Nikola Grmoja (Most) ne vidi na što se pozivaju vladajući kada govore da se 'nisu stekli uvjeti', jer, kaže, Odbor je razgovarao s kandidatima i može dati mišljenje o kandidatima.

Grmoja: Izbor ustavnih sudaca vezan uz trgovinu HDZ-a, SDP-a i Možemo

„Jasno je da je ovaj izbor, nažalost, vezan uz trgovinu između HDZ-a, SDP-a i Možemo! oko izbora ustavnih sudaca u kojem i jedna i druga strana žele ostvariti prevlast u Ustavnom sudu i da zbog toga pati hrvatsko pravosuđe”, ustvrdio je, napomenuvši da neće podržati kandidatkinju koja figurira kao Milanovićev izbor.

Nakon deset minutne stanke, većina u Saboru usvojila je HDZ-ov prijedlog i ta je točka 'skinuta s dnevnog reda', na što je Raukar Gamulin demonstrativno napustila sjednicu, uz ocjenu da 'smo upravo svjedočili rušenju demokracije u Hrvatskoj'.

