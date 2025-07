Anušić otkrio što mu je bilo najemotivnije na mimohodu: 'Svakako je to ovaj trenutak'

Nakon svečanog vojnog mimohoda razgovarali smo s ministrom obrane Ivanom Anušić, koji nam je kazao da mu je pao kamen sa srca.

"Bojao sam se, naravno. Ovo je ogromna organizacija, puno stvari može poći po zlu, ali hvala Bogu sve je prošlo OK. Oružane snage i svi mi zajedno smo svoj dio odradili fenomenalno, a to mi je bilo najbitnije. Naravno da me je bilo strah i trema da nešto ne bude kako treba, ali sve je bilo kako treba, gledala nas je cijela Hrvatska. Ako vas gleda cijela Hrvatska i ako vas gleda cijela Hrvatska, onda morate biti perfekcionist u tome što radite, a mi smo danas to uspjeli biti", navodi ministar.

Otkrio najemotivniji trenutak

Anušić se slaže da je sve prošlo kao po špagi: "Bez ikakvih problema, zastoja, nadam se i repova nakon ovoga svega. Priprema je trajala devet mjeseci".

Na pitanje koji mu je bio najemotivniji trenutak, Anušić poručuje: "To je svakako trenutak predaje zastave. Hrvatski ratni invalidi, žene koje su bile braniteljice, djeca čija su oba roditelja poginula u Domovinskom ratu, ljudi koji su 1991. godine prošli jako tešku životnu kalvariju, nosili su danas zastavu i simbolično je predali novim generacijama - kadetima Hrvatskih oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova. Ti mladi ljudi danas-sutra bit će policajci, vojnici i bit će nositelji sigurnosti i ovoga što su oni do danas bili", kazao je Anušić i dodao da je prezadovoljan odazivom.