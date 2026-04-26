FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Zagrebačka policija objavila fotografije mrtvih ljudi, ponovno mole građane za pomoć pri identifikaciji

Zagrebačka policija objavila fotografije mrtvih ljudi, ponovno mole građane za pomoć pri identifikaciji
×
Foto: PU zagrebacka

Iz Policijske uprave zagrebačke objavili su podatke o više slučajeva pronalaska tijela nepoznatih muškaraca u posljednjih nekoliko godina te pozvali građane da pomognu u utvrđivanju njihova identiteta

26.4.2026.
15:51
danas.hr
PU zagrebacka
VOYO logo
VOYO logo

Iz Policijske uprave zagrebačke objavili su podatke o više slučajeva pronalaska tijela nepoznatih muškaraca u posljednjih nekoliko godina te pozvali građane da pomognu u utvrđivanju njihova identiteta.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji ovih osoba da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Policija je upozorila da su fotografije uznemirujućeg sadržaja. Možete ih vidjeti OVDJE.

Tijelo pronađeno u Rapskoj ulici

U nedjelju 30. studenoga 2025. oko 7:10 u Rapskoj ulici, nasuprot kućnog broja 24-A, u napuštenom i derutnom objektu pronađen je muškarac u lošem zdravstvenom stanju. Prevezen je u KBC Zagreb, gdje je istog dana preminuo.

Riječ je o muškarcu starijem od 50 godina, visokom oko 182 centimetra, srednje tjelesne građe, kratke smeđe i prosijede kose te brade, zapuštenog izgleda i bez zuba.

Muškarac umro u tramvaju

U petak 24. siječnja 2025. tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je u tramvaju linije 7 u Mandlovoj ulici u Dubravi.

Utvrđeno je da je muškarac ušao u tramvaj na Savskom mostu, a vozač je oko 23:40 primijetio da putnik ne izlazi iz vozila. Kada mu je prišao, utvrdio je da ne daje znakove života.

Muškarac je bio stariji od 50 godina, visok oko 180 centimetara, srednje tjelesne građe, prosijede kose i sijede brade. Na prsima je imao tetovažu u obliku tenka, na lijevoj nadlaktici tetovažu ptice, a na desnoj podlaktici tetovažu krune.

Stariji muškarac pronađen kod restorana

U ponedjeljak 13. studenoga 2023. na Samoborskoj cesti policija je zatekla starijeg muškarca u lošem zdravstvenom stanju. Nije znao reći svoje ime niti je imao dokumente.

Prevezen je u bolnicu Sveti Duh, gdje je, unatoč liječenju, preminuo 19. studenoga.

Bio je izrazito mršav, visok oko 171 centimetar i imao je više tetovaža po tijelu, među kojima i natpis "Đurđa", srce, oznaku "JNA", kao i motive životinja i zmije.

Tijelo pronađeno u Sesvetama

U četvrtak 9. travnja 2020. u Sesvetama, na području obraslom raslinjem između Bjelovarske i Varaždinske ulice, u derutnoj baraci pronađeno je tijelo muškarca.

Riječ je o osobi starijoj od 50 godina, visokoj oko 176 centimetara, izrazito mršave tjelesne građe, sijede kose i brade te lošeg stanja zubala.

Na tijelu nisu pronađene ozljede koje bi upućivale na kazneno djelo. Policija navodi da je moguće da se radi o beskućniku koji dulje vrijeme nije imao osobne dokumente.

PolicijaZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike