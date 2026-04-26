Gorio hrvatski dvorac! Policija otkrila detalje - sve krenulo od jedne stvari

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je izazvao požar u dvorcu u Kuzmici kod Požege, izvijestili su iz PU požeško-slavonske.

"U petak 24. travnja 2026. oko 23.20 sati u Kuzmici je došlo do požara u unutrašnjosti zgrade tzv. dvorca.

Provedenim očevidom utvrđeno je da je do požara došlo na način da je nepoznati počinitelj, ili više njih, ušao u napušteni objekt te tijekom boravka odbacio neugašeni opušak cigarete na dvosjed. Uslijed toga došlo je do zapaljenja, a požar se potom proširio na ostali namještaj u prostoriji", navode iz policije.

Šteta oko 1000 eura

Iz policije navode da se materijalna šteta nastala u požaru procjenjuje na oko tisuću eura.

"Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", zaključuju iz PU požeško-slavonske.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon istrage u Hrvatskom skijaškom savezu policija je, po nalogu USKOK-a, ušla i u Hrvatski judo savez