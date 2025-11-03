Pritvoren maloljetnik koji je u Novom Zagrebu teško ozlijedio vršnjaka: 'Bilo je ponižavajuće'

Zagrebačka policija kazneno je prijavila maloljetnika koji je 8. listopada ove godine, u blizini škole na području Novog Zagreba, doveo vršnjaka u ponižavajući položaj te ga teško ozlijedio.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da maloljetnika, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja sumnjiči za kaznena djela nasilničkog ponašanja i nanošenja teške tjelesne ozljede.

Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je u sukobu dvojice maloljetnika jedan od njih svojim ponašanjem ostvario obilježja kaznenog djela nasilničkog ponašanja kao i kaznenog djela teške tjelesne ozljede tako što je doveo vršnjaka u ponižavajući položaj te ga teško ozlijedio, navode u priopćenju.

Žrtva teško ozlijeđena

Dodaju da je ozlijeđenom maloljetniku liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb, gdje je naknadno utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetniku za mladež u Zagrebu.

U policiji nadodaju da će o svemu biti obavješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere iz obiteljsko-pravne zaštite djeteta.

Policija dala savjet roditeljima

Policija savjetuje roditelje da se s punim povjerenjem obrate policiji ako sumnjaju u bilo kakav oblik protupravnog ponašanja na štetu djece kako bi policijski službenici žurno poduzeli mjere i radnje iz svog područja rada.

