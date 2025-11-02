Dječaku slomio vilicu i nos, izbio zube. 'Rekao je da ga čeka borba i da mu je ovo bio trening'

Novi brutalan slučaj vršnjačkog nasilja potresao je jednu zagrebačku srednju školu početkom listopada kada je jedan od učenika u obližnjem parku pretukao školskog kolegu, slomivši mu nos i vilicu.

"Dečko iz škole ga je udario u glavu. Pao je na tlo i tamo mu je nastavio drobiti lice. Toliko ga je snažno udarao da je ostao bez četiri zuba i sa slomljenim nosom i vilicom. Posljednje čega se sjeća je jak udarac u trbuh od kojega i danas ima modricu", ispričala je potresena majka za Jutarnji.

Njezin je sin, kaže, od siline udarca ostao bez svijesti ležati u lokvi krvi. Sve se prema njezinim riječima dogodilo 8. listopada nakon incidenta na malom odmoru za Dan kruha.

Sukobili se na odmoru

Jedan je učenik, navodno, djevojke na hodniku nazvao "ku*vama" na što je reagirao njezin sin i rekao mu da prestane te ga gurnuo o zid. Nakon nastave, prozvani učenik ga je dočekao u blizini školskih stepenica sa starijim, punoljetnim bratom.

"Ideš na udaranje - riječi su koje mu je uputio stariji brat", tvrdi majka. Ubrzo nakon prijetnje uslijedili su udarci u parku pred drugim učenicima. Jedan od učenika je pomogao pretučenom dječaku da se makne iz parka i nazvao njegovu majku, koja je skoro pala s nogu kada ga je ugledala.

Majka kaže da je lice njezinog sina bilo neprepoznatljivo. Glava mu nije prestajala krvariti, a od udaraca nije se mogao sjetiti ni imena članova obitelji.

Na njihov šok, na Hitnoj su sreli napadača koji je ozlijedio nogu dok ga je udarao, a kasnije je na policiji saznala da je napadač prijavio njezina sina.

"Kada je došla do njega i pitala ga zašto joj je tako brutalno pretukao sina, on je odgovorio da je to učinio kako on sam ne bi dobio batine. A onda i da ga uskoro čeka profesionalna borba pa mu je ovo 'bio dobar trening'", užasnuto govori majka koja je cijeli slučaj nazvala noćnom morom.

Napadač prijavio žrtvu

Napadnuti dječak mora na operaciju te od napada ne ide u školu. Nakon što je doša kući iz bolnice, danima je jeo na slamčicu jer nije mogao biti ni žvakati.

Škola ju je nazvala i ponudila mirenje, što je odbila jer joj "ne pada na pamet mirenje nakon što su joj dijete skoro u lijesu odveli doma".

Priznaje da su kamere pokazale da je njezin sin prvi gurnuo tog učenika, ali nije joj jasno kako je ve eskaliralo do brutalnog premlaćivanja.

Jutarnji je pokušao dobiti više odgovora od policije, škole i Centra za socijalnu skrb, ali odgovore nisu dobili.

Vijest o novom slučaju vršnjačkog nasilja dolazi samo nekoliko dana nakon što je RTL Danas izvijestio o premlaćivanju vršnjaka u školskom toaletu jedne zagrebačke osnovne škole. Učenika osmog razreda tukli su šakama po glavi, a onda mu glavom lupali o umivaonik i zid.

Hrabra majka je sve ispričala za naše kamere, a naknadno se oglasio i otac jednog od dječaka nasilnika koji se ispričao, ali i želio iznijeti drugu stranu.

Od početka školske godine više puta smo izvještavali i o drugim slučajevima nasilja, što je potaknulo ogorčene roditelje na prosvjede nakon učestalih obračuna maloljetnika u kvartovima.

