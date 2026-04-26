Crna nedjelja na cestama! Motociklist poginuo kod Pazina, državna cesta zatvorena za promet

Iz PU istarske izvijestili su da je u nedjelju oko 12.30 sati poginuo motociklist kod Pazina.

"Danas oko 12:30 na području Pazina dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklist. Nesreća se dogodila na državnoj cesti DC48, na dionici kod raskrižja za Karojbu i Motovun. Cesta je od 13:15 zatvorena za promet", priopćila je policija.

Očevid je u tijeku, nakon čega će biti poznato više okolnosti nesreće.

