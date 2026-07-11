USKOK objavio nove detalje velike istrage u Istri: Mito za zemljišta i odavanje tajnih podataka

USKOK je proširio istragu u slučaju sumnji na korupciju povezanu s kupoprodajom nekretnina u Istri. Nakon što je ranije otvorena istraga protiv šest osoba i četiri tvrtke, sada su pod istragom još pet osoba i jedna pravna osoba. Riječ je o hrvatskim i slovenskim državljanima za koje postoji osnovana sumnja na zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja, primanje i davanje mita te odavanje tajnih podataka iz kaznenog postupka.

USKOK je objavio detalje, ne navodeći identitet osoba te dao detalje uhićenja koja su bila dan ranije, u petak.

Prema sumnjama USKOK-a, prvoosumnjičena je od kraja 2012. do 11. ožujka 2025., najprije kao službenica, a potom i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja, koristila svoj položaj kako bi osobama zainteresiranima za kupnju ili zakup gradskog i državnog zemljišta osigurala povlašteni položaj. Budući da je raspolagala informacijama o natječajima i dokumentaciji, omogućavala im je da željene nekretnine kupe ili uzmu u zakup u najkraćem roku i pod najpovoljnijim uvjetima, a zauzvrat je, sumnja USKOK, primala novac.

U jednom slučaju, na zahtjev slovenskog državljanina, tijekom osam natječaja za prodaju gradskih nekretnina osigurala je raspisivanje natječaja te za njega i njegovu partnericu sastavila ponude za kupnju zemljišta. Ako bi se pojavilo više ponuditelja, pobrinula bi se da upravo njihova ponuda bude prihvaćena. Za to je, prema sumnjama istražitelja, primila najmanje 4.000 eura.

USKOK sumnja i da je s drugim slovenskim državljaninom dogovorila da će mu za najmanje 350 eura unaprijed dostavljati informacije o planiranim natječajima za kupnju ili zakup državnog poljoprivrednog zemljišta te pripremati potrebnu dokumentaciju kako bi njegova partnerica mogla steći ili zakupiti željene nekretnine.

Istraga je proširena i na gradonačelnika Buja, Fabrizia Vižintina, za kojeg USKOK sumnja da je od 2017. do 10. srpnja 2026., zajedno s direktorom jedne tvrtke, pogodovao toj tvrtki pri dobivanju poslova Grada Buja. Prema sumnjama, javne nabave građevinskih i obrtničkih radova namjerno su dijeljene na manje vrijednosti kako bi ostale ispod zakonskog praga za provođenje otvorenih i transparentnih postupaka javne nabave.

Nakon toga, tvrdi USKOK, poslovi su dodjeljivani putem jednostavne nabave, izdavanjem narudžbenica ili slanjem poziva za dostavu ponuda drugim tvrtkama samo formalno, kako bi na kraju jedina pristigla ponuda bila upravo ponuda unaprijed odabrane tvrtke.

Osim toga, gradonačelnik i direktor tvrtke, prema sumnjama istražitelja, dogovarali su i uvećavanje cijena radova te višestruko fakturiranje istih poslova.

Na taj je način toj tvrtki dodijeljeno poslova vrijednih najmanje 3,86 milijuna eura, dok je višestrukim fakturiranjem i preplaćenim radovima ostvarena protupravna korist od najmanje 1,16 milijuna eura.

USKOK također sumnja da je gradonačelnik od direktora tvrtke u više navrata tražio da novac isplaćuje njemu povezanim fizičkim i pravnim osobama. Direktor je na to pristao te je između veljače 2019. i travnja 2025. uplatio najmanje 20.681 euro kako bi, sumnja USKOK, osigurao nastavak dobivanja gradskih poslova.

Pod istragom je i način na koji su ugovarane usluge prevođenja za Grad Buje. USKOK sumnja da je gradonačelnik, na zahtjev prvoosumnjičene, od kolovoza 2020. do travnja 2025. sklapao ugovore s njezinim obrtom za prevođenje, iako je Statutom Grada Buje propisano da službenici moraju znati hrvatski i talijanski jezik kako bi mogli obavljati svoj posao.

USKOK tvrdi da je obrt otvoren upravo radi sklapanja tih poslova s Gradom. Na temelju ugovora prvoosumnjičena je Gradu ispostavila 57 računa ukupne vrijednosti 39.035,96 eura, a gradonačelnik je svojim potpisom potvrđivao da su usluge izvršene. Nakon što je u ožujku 2025. prestala raditi u gradskoj upravi, gradonačelnik je s njom kao stalnim sudskim tumačem sklopio aneks ugovora, čime joj je omogućio nastavak isplata iz gradskog proračuna.

Prema sumnjama USKOK-a, na taj je način ostvarila nepripadnu imovinsku korist od najmanje 39.035,96 eura, za koliko je oštećen Grad Buje.

USKOK sumnja i da je gradonačelnik u ožujku 2025., nakon što je zaprimio zahtjeve USKOK-a za dostavu dokumentacije, iako je bio upozoren da su izvidi tajni i da je odavanje tih podataka kazneno djelo, sadržaj zahtjeva prenio prvoosumnjičenoj.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora za dvojicu osumnjičenika, dok za ostale, prema njihovoj procjeni, za sada nisu ispunjeni zakonski uvjeti.