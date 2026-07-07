Prve presude u 'aferi Geodezija': Deset optuženika priznalo krivnju i nagodilo se s EPPO-om!

Nakon priznanja krivnje, deset od ukupno 29 optuženika iz "afere Geodezija" nagodilo se u utorak na zagrebačkom Županijskom sudu s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne.

Kako se doznaje na sudu, temeljem sporazumnih presuda za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od pet do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Uz to, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane u ukupnom iznosu od 147.000 eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura.

''Navedene presude su danas postale pravomoćne. Kazneni postupak u odnosu na ostale okrivljenike se nastavlja'', kazao je nakon sjednice optužnog vijeća delegirani tužitelj EPPO-a Krešimir Bačić.

EPPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u tzv. aferi Geodezija među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo.

Prema optužnici, okrivljenici, među kojima i jedna tvrtka, terete se za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca, a ukupnu materijalnu štetu procjenjuju na 2,8 milijuna eura.

Okrivljenici manipulirali postupcima nabave

Iz rezultata provedene istrage slijedi da su od svibnja 2019. do studenoga 2023. bivši dekan Đapo i bivši profesor s Geodetskog fakulteta Boško Pribičević organizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta u kojima je sudjelovao Fakultet ukupne vrijednosti 5.988.300 eura od čega je 85 posto bilo sufinancirano sredstvima Unije.

Isto tako slijedi da su okrivljenici manipulirali postupcima nabave s ciljem da određene tvrtke budu odabrane, dok im je zauzvrat dio plaćenog novca bio vraćen ili su prema njihovim uputama plaćani računi za njihove privatne potrebe, izvijestio je ranije EPPO.

Drugi okrivljenici optuženi su za podnošenje nevaljanih ili precijenjenih ponuda kako bi osigurali odabir ponuda pogodovanih društava.

Bivši dekan Đapo i bivši profesor Pribičević optuženi su i za trošenje projektnih sredstva za kupnju dvaju vozila koja su se koristila za osobne potrebe profesora i jednog drugog zaposlenika Geodetskog fakulteta. Uz to, novcem od projekta kupili su i motorni brod koji nije korišten za projektne aktivnosti, već su ga dali u najam za nautički turizam.

Nadalje, terete se da su u najmanje 266 slučajeva podnijeli lažne podatke za putne troškove i dnevnice za sebe i devet članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika za putovanja koja nisu obavljena.

Bivši pomoćnik ministra kulture i medija Trupković tereti se za kriminalne radnje nakon imenovanja voditeljem tima za snimanje zgrada oštećenih u dva potresa u ožujku i prosincu 2020. što je uključivalo trodimenzionalno dokumentiranje oštećenja. Sumnja se da je s tadašnjim dekanom Đapom dogovorio da će, u zamjenu za materijalnu korist, taj posao dokumentiranja biti povjeren Geodetskom fakultetu, iako je znao da taj fakultet za to nema kapaciteta i da će za taj posao angažirati tvrtku kojom upravljaju dekan i profesor.

Šteta od 2,8 milijuna eura

Prema prikupljenim dokazima, bivši pomoćnik ministra potvrđivao je izvješća bez odgovarajućih provjera, uključujući izvješća u kojima se lažno tvrdilo da je snimanje dovršeno ili su se navodili objekti za koje su radovi već bili plaćeni. Kao rezultat takvog postupanja, ministarstvu su ispostavljeni računi s neosnovano uvećanim cijenama.

Na temelju triju izvješća odobrena na ovaj način, Ministarstvo kulture i medija platilo je Geodetskom fakultetu više od 2,5 milijuna eura. Oko 800.000 eura prvo je plaćeno na teret Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) ali, kako nije proveden odgovarajući postupak javne nabave, za taj je iznos na kraju terećen državni proračun.

Trupković je odobrio i četvrto izvješće u iznosu od 3,2 milijuna eura, ali isplata nije izvršena nakon što su državni službenici u Ministarstvu kulture i medija shvatili da su u izvješću navedeni objekti iz prethodnih izvješća.

Kao posljedica opisanog postupanja okrivljenika, ovaj je posao preplaćen za oko 900.000 eura na teret državnog proračuna. Osim toga, posao dokumentiranja na četiri objekta morale su ponoviti druge tvrtke, što je dovelo do dodatnih troškova od 10.982,80 eura na teret Fonda solidarnosti EU i državnog proračuna.

Postupanjem okrivljenika prouzročena je ukupna šteta od 2,8 milijuna eura - 1,2 milijuna eura proračunu Unije, 1,4 milijuna eura državnom proračunu te 200.000 eura Geodetskom fakultetu. Istovremeno, svi su okrivljenici ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 670.000 eura, od čega bivši dekan u iznosu od 140.000 eura, a bivši profesor u iznosu od 307.000 eura, izvijestili su iz EPPO-a.