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Mladi vozač u BMW-u bježao policiji: Probio rampe, a pazite što mu se onda dogodilo

Mladi vozač u BMW-u bježao policiji: Probio rampe, a pazite što mu se onda dogodilo
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nije imao vozačku dozvolu, a vozilu je istekla registracija

20.6.2026.
17:15
Erik Sečić
Emica Elvedji/PIXSELL
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Zagrebačka policija u noći na subotu nakon potjere uhitila je mladog vozača (20) koji im je bježao u automobilu marke BMW. 

Drama je počela oko 3.35 sati na Jadranskom mostu, nakon što se 20-godišnjak odbio zaustaviti za vrijeme nadzora prometa. 

Mladi vozač u BMW-u bježao policiji: Probio rampe, a pazite što mu se onda dogodilo
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Mladi vozač u BMW-u bježao policiji: Probio rampe, a pazite što mu se onda dogodilo
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Policajci su odmah krenuli za njim, a on je ignorirao svjetlosne i zvučne signale te nastavio voziti prema autocesti A1, gdje je bez zaustavljanja probio rampe na naplatnim postajama Lučko i Zdenčina.

Sletio s ceste 

Zaustavio se tek na raskrižju Ventilatorske i Puškarićeve ulice, gdje je prednjim dijelom BMW-a udario u službeno vozilo policije koje se nalazilo ispred njega. Potom je izgubio nadzor nad automobilom i sletio s kolnika.

Mladi vozač u BMW-u bježao policiji: Probio rampe, a pazite što mu se onda dogodilo
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Mladi vozač u BMW-u bježao policiji: Probio rampe, a pazite što mu se onda dogodilo
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zatim je pokušao pobjeći pješice, ali su ga policajci priveli na kriminalističko istraživanje, koje je utvrdilo kako nije imao vozačku dozvolu, a vozilu je istekla registracija. "U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", navela je policija u priopćenju. 

ZagrebPolicijaBmwBježao Policiji
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