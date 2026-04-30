Tijelo muškarca pronađeno u Maksimirskom jezeru: Policija i vatrogasci na terenu

Teška nesreća u Pitomači: Jedna osoba poginula u sudaru, auto odbačen u cisternu
Zagrebačka policija ističe kako je tijelo nepoznate osobe pronađeno poslije 8.00 sati
Tijelo muškarca pronađeno je u četvrtak ujutro u Maksimirskom jezeru u Zagrebu.
"Prolazio sam pored jezera i vidio osobu kako leži. Riječ je o starijem muškarcu", naveo je čitatelj portala 24sata.
Zagrebačka policija ističe kako je tijelo nepoznate osobe pronađeno poslije 8.00 sati.
Na teren su izašli policajci i vatrogasci.
Tijelo će se prevesti na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se utvrdio identitet i uzrok smrti.
POGLEDAJTE VIDEO: Učenici na igralištima, policija u razredima: Evo kako su škole doskočile prijetnjama bombama