Tijelo muškarca pronađeno u Maksimirskom jezeru: Policija i vatrogasci na terenu

Tijelo muškarca pronađeno je u četvrtak ujutro u Maksimirskom jezeru u Zagrebu.

"Prolazio sam pored jezera i vidio osobu kako leži. Riječ je o starijem muškarcu", naveo je čitatelj portala 24sata.

Policija i vatrogasci na terenu

Zagrebačka policija ističe kako je tijelo nepoznate osobe pronađeno poslije 8.00 sati.

Na teren su izašli policajci i vatrogasci.

Tijelo će se prevesti na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se utvrdio identitet i uzrok smrti.

