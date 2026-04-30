Prizor uznemirio sve: Donio tijelo pokojne sestre u banku! 'Nije razumio postupak'

Šokantna snimka koja prikazuje Indijca kako nosi tijelo svoje sestre u lokalnu banku kako bi mogao pristupiti njezinoj ušteđevini proširila se svijetom.

Na njoj je, prema pisanju NY Posta koji citira Lokmat Times, 50-godišnji Jeetu Munda koji je navodno iskopao posmrtne ostatke u ponedjeljak nakon što nije uspio dostaviti dokaz da je umrla. Scena je duboko uznemirila zaposlenike i druge posjetitelje banke.

Na potresnoj snimci vidi se čovjek kako bez majice i bos preko ramena nosi kostur u banku, koji je umotao u šal. Sve se dogodilo usred bijela dana. Kada je stigao do banke u okrugu Keonjar u Odishi, ostatke je bacio ispred ulaza.

Foto: EL DIEGO/X, screenshot

Vjeruje se da je pokušao podići oko 20.000 rupija, odnosno 211 dolara s računa svoje starije sestre koja je umrla u siječnju u dobi od 56 godina.

Nesporazum u banci

"Nekoliko sam puta išao u banku, ali tamo su mi rekli da dođem s vlasnicom računa kako bih podigao novac koji je tamo položen na njezino ime", pojasnio je Munda zapanjenim novinarima.

Iako je pokušao objasniti da je umrla, tvrdi da ga u banci nisu poslušali i inzistirali su da ju dovede. To je i učinio: "Iz frustracije sam iskopao grob i izvadio njezin kostur kao dokaz njezine smrti", dodao je. Vlasti kažu kako nije razumio postupak kojim bi postao zakoniti nasljednik njegove sestre čime bi pristupio novcu na računu.

Nakon bizarnog događaja, vlasti su mu navodno pomogle da dovrši proces isplate novca putem ispravnih zakonskih kanala, a posmrtni ostaci njegove sestre ponovno su pokopani pod policijskim nadzorom.

Predsjednik uprave banke Odisha Grameen izrazio je žaljenje zbog cijele situacije, ali tvrdi da su njegovi zaposlenici slijedili pravila. Munda je navodno davao nedosljedne izjave o stanju svoje sestre, rekavši da joj nije dobro prije nego što je kasnije rekao da je umrla.

Bankovni službenici kažu da su mu zaposlenici pojasnili da mora dostaviti valjane dokumente, poput smrtovnice i potvrde o nasljedstvu, kako bi dobio novac. No, on se vratio s njezinim lešem što je, kažu iz banke, "izazvalo paniku među osobljem banke i klijentima".

