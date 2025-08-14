POLICIJA NA MJESTU DOGAĐAJA /

Teška prometna u Solinu, motociklistu nije bilo spasa

Teška prometna u Solinu, motociklistu nije bilo spasa
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell/Ilustracija

Promet se odvija jednom prometnom trakom, a vozačima se savjetuje strpljenje i oprez

14.8.2025.
10:58
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se jutros u Solinu. Na raskrižju Širina oko 9.30 sati sudarili su se osobni automobil i motocikl. Prema prvim informacijama vozač motocikla zadobio je ozljede opasne po život.

Ozlijeđeni je, nakon pružanja prve pomoći na mjestu nesreće, hitno prevezen u Klinički bolnički centar Split. PU splitsko-dalmatinska izvijestila je da je od zadobivenih ozljeda preminuo. 

Policija provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti i uzrok nesreće. Poziva svjedoke i sve koji imaju korisne informacije o nesreći da se jave u Postaju prometne policije Split ili nazovu brojeve 021 504-010 i 021 504-036.

Promet se odvija jednom prometnom trakom. Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna prometna nesreća kod Bjelovara: Sezona je parenja, otvorite oči na cestama

Teška Prometna NesrećaSolinMotociklistKbc Split
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POLICIJA NA MJESTU DOGAĐAJA /
Teška prometna u Solinu, motociklistu nije bilo spasa