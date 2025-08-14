Teška prometna u Solinu, motociklistu nije bilo spasa

Teška prometna nesreća dogodila se jutros u Solinu. Na raskrižju Širina oko 9.30 sati sudarili su se osobni automobil i motocikl. Prema prvim informacijama vozač motocikla zadobio je ozljede opasne po život.

Ozlijeđeni je, nakon pružanja prve pomoći na mjestu nesreće, hitno prevezen u Klinički bolnički centar Split. PU splitsko-dalmatinska izvijestila je da je od zadobivenih ozljeda preminuo.

Policija provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti i uzrok nesreće. Poziva svjedoke i sve koji imaju korisne informacije o nesreći da se jave u Postaju prometne policije Split ili nazovu brojeve 021 504-010 i 021 504-036.

Promet se odvija jednom prometnom trakom. Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez.

