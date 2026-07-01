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NISU BILI VEZANI /

Troje mladih bori se za život nakon strašne nesreće kod Đakova: Autom udarili u betonski most

Troje mladih bori se za život nakon strašne nesreće kod Đakova: Autom udarili u betonski most
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

Nesreći je kumovala neprilagođena brzina

1.7.2026.
13:43
Dunja Stanković
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija
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Troje mladih teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći noćas na ulazu u Drenje u Slavoniji kada je automobil udario u betonski most. Osamnaestogodišnji vozač te putnice od 16 i 17 godina prebačeni su u KBC Osijek gdje im se liječnici bore za život.

"U Klinički bolnički centar Osijek u ranim jutarnjim satima zaprimljene su tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama opasnim po život te je u tijeku njihovo zbrinjavanje", potvrdili su iz bolnice.

Nisu bili vezani 

Nesreći, koja se dogodila u dva sata ujutro na ulazu u Drenje iz smjera Mandićevca, kumovala je neprilagođena brzina, potvrdila je policija za SiB.

Vozilo s troje mladih udarilo je u betonski most ispred kuće, a nitko od njih u trenutku nesreće nije bio vezan sigurnosnim pojasom. 

Iz policije kažu da se dvoje mladih bori za život, dok je treća teško ozlijeđena. 

Prometna NesrećaSlavonijaPolicijaBrzinaKbc Osijek
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