Pretukli Slovaka koji je snimao slavlje nakon pobjede Vatrenih: Tukli ga rukama i nogama pred djecom
Sve je krenulo kada je Slovak snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice i pobjede Hrvatske protiv Gane
Rovinjska policija pronašla je dvojicu muškaraca koji su nakon zadnje utakmice Hrvatske napali slovačkog državljanina pred djecom u Rovinju.
Prema riječima policije, vjeruje se da su 36-godišnjaka fizički napali i teško ga ozlijedili na Trgu maršala Tita oko 2.30 sati.
Sve je krenulo kada je Slovak snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice i pobjede Hrvatske protiv Gane, kojom su se Vatreni plasirali u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
Dvojac je negodovao zbog snimanja te su Slovaka počeli udarati rukama i nogama.
Policija je prvo pronašla 26-godišnjaka, a dan kasnije i 45-godišnjaka koji su osumnjičeni za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Obojica su predani u pritvorsku jedinicu policije.
Stariji napadač prijavljen je i za dva kaznena djela povreda djetetovih prava jer je Slovaka napao pred svojom djecom.