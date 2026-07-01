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Pretukli Slovaka koji je snimao slavlje nakon pobjede Vatrenih: Tukli ga rukama i nogama pred djecom

Pretukli Slovaka koji je snimao slavlje nakon pobjede Vatrenih: Tukli ga rukama i nogama pred djecom
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Sve je krenulo kada je Slovak snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice i pobjede Hrvatske protiv Gane

1.7.2026.
11:09
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Rovinjska policija pronašla je dvojicu muškaraca koji su nakon zadnje utakmice Hrvatske napali slovačkog državljanina pred djecom u Rovinju.

Prema riječima policije, vjeruje se da su 36-godišnjaka fizički napali i teško ga ozlijedili na Trgu maršala Tita oko 2.30 sati. 

Sve je krenulo kada je Slovak snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice i pobjede Hrvatske protiv Gane, kojom su se Vatreni plasirali u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. 

Dvojac je negodovao zbog snimanja te su Slovaka počeli udarati rukama i nogama. 

Policija je prvo pronašla 26-godišnjaka, a dan kasnije i 45-godišnjaka koji su osumnjičeni za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Obojica su predani u pritvorsku jedinicu policije. 

Stariji napadač prijavljen je i za dva kaznena djela povreda djetetovih prava jer je Slovaka napao pred svojom djecom. 

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