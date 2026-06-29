Nakon kobne nesreće u kojoj je poginuo nogometaš, dobra vijest: Ozlijeđeni Dražen se probudio iz kome

Muškarac koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika, u kojoj je 18. lipnja život izgubio motociklist Nino Mihočević, probudio se iz kome, piše Dubrovački dnevnik.

Vijest je na društvenim mrežama objavio Dubrovčanin Denis Pavela, navodeći kako je ozlijeđeni Dražen prebačen na Odjel traumatologije, gdje ga očekuje dugotrajan oporavak i više operativnih zahvata.

"Dražen se probudio iz kome. Prebačen je na odjel traumatologije, a pred njim je još dug i zahtjevan put oporavka te više operacija", napisao je Pavela.

Dodao je kako se ozlijeđeni zahvaljuje svima koji su proteklih dana bili uz njega mislima i molitvama.

Pavela je podsjetio i da mnogi Dubrovčani Dražena poznaju kao dugogodišnjeg mesara, vrijednog i susretljivog čovjeka koji je tijekom godina krv darovao više od 50 puta te nesebično pomagao drugima kada je bilo najpotrebnije.

Kako je došlo do nesreće?

Podsjetimo, teška prometna nesreća dogodila se 18. lipnja na magistrali u blizini Vidikovca.

Prema rezultatima policijskog očevida, nesreću je izazvao 35-godišnji motociklist dubrovačkih registarskih oznaka koji je, vozeći iz smjera Dubrovnika prema Konavlima, u preglednom zavoju preko pune crte započeo pretjecati teretno vozilo s prikolicom.

Policija je utvrdila da se izravno sudario s motociklom koji je iz suprotnog smjera vozio 38-godišnjak. Teško ozlijeđeni vozač nije imao položen vozački ispit i dozvolu za upravljanje motociklom kojim je upravljao.

Vozač koji je izazvao nesreću poginuo je na mjestu događaja, dok je drugi motociklist s teškim ozljedama prevezen u dubrovačku Opću bolnicu.

U ovoj prometnoj nesreći poginuo je stradao Nino Mihočević, zamjenik direktora za zemaljske poslove u Zračnoj luci Dubrovnik te dugogodišnji sportaš i nogometaš NK Pridvorje, čija je smrt potresla dubrovački kraj, prenosi Dubrovački dnevnik.