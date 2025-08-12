Radnik Čistoće nasrnuo na policajce: Udarao ih šakom u glavu, umiješao se i njegov otac. 'Policijske pi*ke'

Mladi zaposlenik zagrebačke Čistoće A.M. i njegov otac M.M., također zaposlen u tog gradskoj tvrtki, kažnjeni su na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog tučnjave s policajcima koja je uslijedila kada su došli uhititi 22-godišnjeg sina.

Incident koji je završio fizičkim sukobom dogodio se u jednog jutra u siječnju u Rugvici. Policajci su izašli na teren jer je M.M. u pijanom stanju radio nered. Objasnili su mu da će ga uhititi i odvesti u postaju gdje će biti sve dok se ne otrijezni, stoji u optužnici.

No, to mu se nije svidjelo pa je prvo verbalno, a onda i fizički napao policajce.

"Ne idem nikud, je*em vam mater, koga ćete vi voditi. Kreteni jedni glupi, glupi policajci, policijske pi*ke", urlao je, dok su ga policajci molili da uđe u policijski auto.

Fizički nasrnuo na policajce

Zatim je fizički nasrnuo na jednog od policajaca, unoseći mu se u lice. Kada su ga policajci pokušali svladati, snažno se otimao da su sva trojica pala na tlo.

A.M. je zatim dva puta udario policajca šakom u glavu, a onda se umiješao otac koji je gurao druge policajce.

Jedan od policajaca s intervencije zadobio je lakše ozljede.

Otac i sin su priznali krivnju i pokajali se na sudu te će morati platiti sudske troškove. A.M. je kazao: "Da mi je pamet kao danas, ne bih to učinio".

Sin je osuđen na jednu godinu zatvora uvjetno, s rokom kušnje od pet godina, dok je otac dobio također godinu dana zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine.

