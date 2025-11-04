Ogromna plamena buktinja u Svetoj Nedelji! Gori skladište guma? 'Širi se crni dim'

Gusti, crni dim izdiže se iznad zgrade u Svetoj Nedelji zbog požara koji je buknuo malo prije podneva.

Kako doznajemo od očevidaca, na terenu su vatrogasci s četiri vozila.

"Mi smo s autoputa isto vidjeli ogroman crni dim", kazala nam je čitateljica.

Građani na društvenim mrežama navode da gori skladište guma.

Više detalja pokušali smo doznati od Vatrogasne zajednice Svete Nedelje, no poručili su nam da za sada ništa još ne mogu reći.

Gusti dim, koji je sve veći, vidljiv je i iz Zagreba.

