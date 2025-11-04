Građani dobili poruke upozorenja! Stigle i upute kako se ponašati: 'Ne približavajte se'
Civilna zaštita poslala je SMS poruke kojim obavještava građane u blizini velikog požara u Svetoj Nedelji da zatvore prozore i da se ne približavaju požaru.
Poruke se poslane kroz sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Kako doznajemo, poruke su dobili i stanovnici zapadnog dijela Zagreba.
"Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
Civilna zaštita obavještava građane da prate obavijesti na televiziji, radiju i na poveznicama Ravnateljstva civilne zaštite.
U uputama za građane Civilna zaštita navodi kako se ponašati u slučaju industrijskih nesreća.
"Do industrijskih nesreća dolazi uslijed nekontroliranog slijeda događaja bilo u tehnološkim procesima u industriji, u prijevozu ili skladištenju opasnih tvari i drugo", stoji na stranicama Civilne zaštite.
Ako ste u zatvorenom prostoru
- ako ste svjedok industrijske nesreće, obavijestite 112 i pružite sve dostupne informacije koji će dežurnim službama olakšati reagiranje
- ako ste u neposrednoj blizini opasne tvari/kemikalije koja istječe, ne gazite po njoj i ne dodirujte kontaminirane predmete
- ako ste u objektu koji je blizu mjesta nesreće, a k tome još i vjetar puše prema vama, odmah napustite opasno područje
- ako ste dalje od mjesta nesreće zatvorite sve prozore, vrata, ventilacijske otvore te priručnim sredstvima (ljepljive trake, vlažni ručnici, aluminijske folije i dr.) prekrijte moguće pukotine kroz koje bi se opasno sredstvo moglo širiti
- slušajte upute predstavnika lokalne vlasti, civilne zaštite i stručnjaka
Ako ste na otvorenom
- ako se zateknete na otvorenom prostoru prilikom oglašavanja sirene za uzbunjivanje ili primite SMS poruku, odmah se brzo i bez panike sklonite u zatvoreni čvrsti objekt
- ako se nađete u blizini kontaminiranog oblaka, nemojte jesti i piti, već što prije zaštitite dišne puteve mokrom tkaninom i hitno napustite kontaminirano područje
- pridržavajte se uputa koje će vam dati stručnjaci, lokalne vlasti i predstavnici civilne zaštite
- informirajte se i pratite razvoj događaja putem medija
Ako ste u vozilu
- ako ste u vozilu blizu mjesta kemijske nesreće, odmah zatvorite prozore, isključite ventilaciju i odvezite se što dalje od mjesta nesreće
Zdravlje
- ako ste bili izloženi štetnim djelovanjima, što prije se javite liječniku koji će ocijeniti je li potrebno liječenje.
