Građani dobili poruke upozorenja! Stigle i upute kako se ponašati: 'Ne približavajte se'

Civilna zaštita poslala je SMS poruke kojim obavještava građane u blizini velikog požara u Svetoj Nedelji da zatvore prozore i da se ne približavaju požaru.

Poruke se poslane kroz sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Kako doznajemo, poruke su dobili i stanovnici zapadnog dijela Zagreba.

"Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.

Foto: Snimio čitatelj

Civilna zaštita obavještava građane da prate obavijesti na televiziji, radiju i na poveznicama Ravnateljstva civilne zaštite.

U uputama za građane Civilna zaštita navodi kako se ponašati u slučaju industrijskih nesreća.

"Do industrijskih nesreća dolazi uslijed nekontroliranog slijeda događaja bilo u tehnološkim procesima u industriji, u prijevozu ili skladištenju opasnih tvari i drugo", stoji na stranicama Civilne zaštite.

Ako ste u zatvorenom prostoru

- ako ste svjedok industrijske nesreće, obavijestite 112 i pružite sve dostupne informacije koji će dežurnim službama olakšati reagiranje

- ako ste u neposrednoj blizini opasne tvari/kemikalije koja istječe, ne gazite po njoj i ne dodirujte kontaminirane predmete

- ako ste u objektu koji je blizu mjesta nesreće, a k tome još i vjetar puše prema vama, odmah napustite opasno područje

- ako ste dalje od mjesta nesreće zatvorite sve prozore, vrata, ventilacijske otvore te priručnim sredstvima (ljepljive trake, vlažni ručnici, aluminijske folije i dr.) prekrijte moguće pukotine kroz koje bi se opasno sredstvo moglo širiti

- slušajte upute predstavnika lokalne vlasti, civilne zaštite i stručnjaka

Ako ste na otvorenom

- ako se zateknete na otvorenom prostoru prilikom oglašavanja sirene za uzbunjivanje ili primite SMS poruku, odmah se brzo i bez panike sklonite u zatvoreni čvrsti objekt

- ako se nađete u blizini kontaminiranog oblaka, nemojte jesti i piti, već što prije zaštitite dišne puteve mokrom tkaninom i hitno napustite kontaminirano područje

- pridržavajte se uputa koje će vam dati stručnjaci, lokalne vlasti i predstavnici civilne zaštite

- informirajte se i pratite razvoj događaja putem medija

Ako ste u vozilu

- ako ste u vozilu blizu mjesta kemijske nesreće, odmah zatvorite prozore, isključite ventilaciju i odvezite se što dalje od mjesta nesreće

Zdravlje

- ako ste bili izloženi štetnim djelovanjima, što prije se javite liječniku koji će ocijeniti je li potrebno liječenje.

