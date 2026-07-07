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OGLASILA SE POLICIJA /

Strava u Novom Zagrebu: Tijelo muškarca pronađeno u rijeci Savi

Strava u Novom Zagrebu: Tijelo muškarca pronađeno u rijeci Savi
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Foto: ilustracija: Jurica Galoic/PIXSELL

Policija dodaje kako se vjerojatno radi o 43-godišnjaku, a na tijelu nije bilo tragova koji sugeriraju da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela

7.7.2026.
11:04
danas.hr
ilustracija: Jurica Galoic/PIXSELL
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Tijelo muškarca pronađeno je u ponedjeljak oko 14.20 sati na južnoj obali korita rijeke Save na području Novog Zagreba, izvijestila je zagrebačka policija u utorak. 

Nije riječ o kaznenom djelu 

Policija dodaje kako se vjerojatno radi o 43-godišnjaku, a na tijelu nije bilo tragova koji sugeriraju da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

ZagrebSavaTijeloPolicija
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