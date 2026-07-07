Strava u Novom Zagrebu: Tijelo muškarca pronađeno u rijeci Savi

Tijelo muškarca pronađeno je u ponedjeljak oko 14.20 sati na južnoj obali korita rijeke Save na području Novog Zagreba, izvijestila je zagrebačka policija u utorak.

Nije riječ o kaznenom djelu

Policija dodaje kako se vjerojatno radi o 43-godišnjaku, a na tijelu nije bilo tragova koji sugeriraju da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.