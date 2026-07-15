Vozač (88) prešao u suprotnu traku i teško ozlijedio motociklista

Jedna je osoba teško ozlijeđena, a još dvije lakše u jučerašnjoj prometnoj nesreći na državnoj cesti u blizini mjesta Grabušić kada je vozač automobila prešao u suprotnu traku i udario motociklista.

Ličko-senjska policija izvijestila je da se nesreća dogodila u 14.15 sati na državnoj cesti broj 1 i to kada je 88-godišnji vozač automobilom karlovačkih registracija vozio iz smjera Udbine prema Korenice te se u lijevom zavoju nije kretao sredinom prometne trake, već je prešao u suprotni smjer.

Tada je udario u motocikl splitskih registracija kojim je upravljao 27-godišnji hrvatski državljanin.

Motociklist završio u bolnici

Motocikl je zatim udario u zaštitnu ogradu i zaustavio se ispod razine kolnika.

S teškim ozljedama vozač motocikla je prebačen u KBC Rijeka, dok su 88-godišnji vozač automobila i njegov 86-godišnji putnik lakše ozlijeđeni.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 88-godišnjeg vozača će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava, zaključuju iz policije.