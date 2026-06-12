Mladići harali po tržnici u Zagrebu: Evo kako su varali trgovce

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića koji su odlučili "zaraditi" na štetu trgovaca na tržnici u Novom Zagrebu.

Naime, 20-godišnjak se sumnjiči za kazneno djelo krivotvorenja novca, dok je njegov 18-godišnji suosumnjičenik prijavljen zbog pomaganja u kaznenom djelu.

Nabavili lažne novčanice

Prema policijskom izvješću, mladići su na zasad neutvrđen način nabavili krivotvorene novčanice od 50 eura. S jasnim ciljem da se domognu nepripadajuće imovinske koristi, u srijedu ujutro, 21. svibnja 2026. godine, krenuli su u akciju.

Automobilom marke Ford, koji je u vlasništvu njihova poznanika, dovezli su se na parkiralište na Barčevu trgu u neposrednoj blizini tržnice Utrine. Nakon što su parkirali, pješice su se uputili među štandove.

Na sedam prodajnih mjesta 20-godišnjak je kupovao artikle manje vrijednosti, plaćajući ih lažnim novčanicama od 50 eura kako bi mu prodavači uzvratili ispravne novčanice. Za to vrijeme, 18-godišnjak je do automobila odnosio protupravno pribavljene predmete.

Oštetili sedam osoba

Dvojac je uspio prevariti ukupno sedam osoba prije nego što su se s plijenom vratili u automobil i pobjegli. Ukupna materijalna šteta nanesena trgovcima iznosi 400 eura.

Ipak, bježanje od zakona nije dugo trajalo. Nakon dovršene istrage, policija je 20-godišnjaka predala pritvorskom nadzorniku, dok su protiv obojice mladića podnesene kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima.

Kako prepoznati lažne novčanice?

Zbog ovog i sličnih inkriminiranih slučajeva, iz PU zagrebačke ponovno apeliraju na građane i trgovce da budu oprezni prilikom primanja gotovine te podsjećaju na ključne korake provjere autentičnosti.

Prije svega naglašavaju da krivotvoreni novac često ima drugačiju, sumnjivu kakvoću papira u odnosu na uobičajenu. Također, na autentičnoj novčanici moraju biti jasno vidljivi vodeni znak i zaštitna nit.

Ujedno, ako novčanicu lagano nakrenete u ruci izmjenjuju se motivi na srebrnkastoj traci. Ako niste sigurni, najbrža metoda je usporediti sumnjivu novčanicu s onom za koju pouzdano znate da je prava.

"U svakom slučaju, od početka sumnje na koju imate apsolutno pravo, idući korak je hitan poziv policiji na broj 192", poručili su iz policije.