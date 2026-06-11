Filmska akcija lopova: Operirali po Zagrebu i Dalmaciji, krali aute - ovo im je bila taktika

USKOK je proširio istragu u slučaju organizirane krađe i preprodaje automobila te je, uz trojicu ranije osumnjičenih, pokrenuo istragu protiv još trojice muškaraca – 54-godišnjeg hrvatskog državljanina te 46-godišnjaka i 42-godišnjaka koji imaju dvojno državljanstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prema sumnjama tužiteljstva, dvojica glavnih osumnjičenika tijekom 2024. i 2025. godine okupili su skupinu radi krađe, preprodaje i rastavljanja vozila, no USKOK sada smatra da su s istim ciljem djelovali i ranije, od srpnja 2020. do ožujka 2021. godine, kada su u kriminalnu mrežu uključili još nekoliko osoba.

Istražitelji sumnjaju da su vođe skupine zajedno sa šestim osumnjičenikom obilazili lokacije u Zagrebu i Dalmaciji u potrazi za vozilima pogodnima za krađu. Nakon što bi odabrali automobil, stavljali bi ga u pogon uz pomoć specijaliziranog alata i elektroničke opreme koju im je, prema sumnjama, nabavljala osoba iz Bosne i Hercegovine.

Kako bi prikrili podrijetlo ukradenih vozila, na njih su postavljali registarske pločice drugih automobila, a potom ih, uz pomoć sedmookrivljenog i drugih osoba, odvozili na skrivene lokacije i u garaže na području Zagreba. Istodobno su prvookrivljeni i drugookrivljeni drugim vozilima pratili rutu kretanja kako bi izbjegli policijske kontrole.

USKOK navodi i da su za prijevoz automobila od Zagreba do Imotskog, a potom i u Bosnu i Hercegovinu, angažirali dvojicu osumnjičenika i još jednu osobu kao vozače.

Prema dosadašnjim saznanjima, pripadnici skupine ukrali su su ukupno 21 vozilo vrijedno najmanje 299.301 euro. Osim toga, dvojicu vođa organizacije i četvrtookrivljenog sumnjiči se da su, uz ranije evidentiranih deset krađa, ukrali još tri automobila te si tako pribavili najmanje 238.500 eura protupravne imovinske koristi.

Uskok je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora za dvojicu novoosumnjičenih, dok se ostali okrivljenici već nalaze u istražnom zatvoru.