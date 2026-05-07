Kamion proklizao s ceste i udario u zid: Objavljena snimka nesreće u Zagori

Teretno vozilo u četvrtak ujutro u mjestu Liska proklizalo je s državne ceste D62 i zabilo se u zid.

Prometna nesreća se odvila oko 7.40 sati, nakon što je vozač izgubio kontrolu i sletio s kolnika.

Splitska policija potvrdila je Slobodnoj Dalmaciji da vozač zasad nije zatražio liječničku pomoć.

Objavljena snimka

Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je snimku s mjesta nesreća.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija obavi očevid.

