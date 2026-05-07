Kamion proklizao s ceste i udario u zid: Objavljena snimka nesreće u Zagori

TEŠKA NESREĆA /
Detalji tragedije na A1: Srbin s 2,22 promila sletio s ceste, poginule dvije osobe
Vozač zasad nije zatražio liječničku pomoć
Teretno vozilo u četvrtak ujutro u mjestu Liska proklizalo je s državne ceste D62 i zabilo se u zid.
Prometna nesreća se odvila oko 7.40 sati, nakon što je vozač izgubio kontrolu i sletio s kolnika.
Splitska policija potvrdila je Slobodnoj Dalmaciji da vozač zasad nije zatražio liječničku pomoć.
Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je snimku s mjesta nesreća.
Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija obavi očevid.
