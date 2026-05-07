DRAMA RANO UJUTRO /

Kamion proklizao s ceste i udario u zid: Objavljena snimka nesreće u Zagori

Kamion proklizao s ceste i udario u zid: Objavljena snimka nesreće u Zagori
Foto: Prometne zgode i nezgode/facebook screenshot

Vozač zasad nije zatražio liječničku pomoć

7.5.2026.
12:00
Erik Sečić
Teretno vozilo u četvrtak ujutro u mjestu Liska proklizalo je s državne ceste D62 i zabilo se u zid.

Prometna nesreća se odvila oko 7.40 sati, nakon što je vozač izgubio kontrolu i sletio s kolnika.

Splitska policija potvrdila je Slobodnoj Dalmaciji da vozač zasad nije zatražio liječničku pomoć.

Objavljena snimka 

Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je snimku s mjesta nesreća.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija obavi očevid. 

Prometna NesrećaKamionZagora
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
