Hrvat uhićen u Srbiji ispričao što se stvarno dogodilo: 'Prijetili su mi ako ne priznam...'

"Nisam vraćen u Hrvatsku, deportiran sam i lažno su me optužili", tvrdi Hrvat (23) uhićen u Srbiji, što je javnosti prvi put objavio srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

U svojoj ispovijesti, mladić je opisao kako je od dolaska u Srbiju, gdje je bio u posjeti prijatelju, završio iza rešetaka i optužen da se sukobio s pripadnicima tamošnje žandarmerije na prosvjedu na kojem, kako tvrdi, uopće nije bio.

"Mi se nismo nalazili na prosvjedu kao što je rečeno. Tamo su me legitimirali, u sporednoj ulici, ponavljam na prosvjedu nisam bio, niti sam skandirao niti nešto slično. Vidjeli su moje hrvatske dokumente i odveli su me u stanicu s ostalima iz Srbije, koji su tamo bili", kazao je 23-godišnjak za 24 sata.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova dan ranije Ivica Dačić priopćio je da policija bila izložena "brutalnom nasilju" tijekom trećeg dana protuvladinih prosvjeda u Srbiji i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca. Među desecima uhićenih, tvrdio je Dačić, bio je i jedan Hrvat koji je, kako kaže, "napao žandarmeriju".

'Nisu me tukli, ali...'

Mladić, koji je imenovan kao B.H. tijekom noći je zadržan u pritvoru, dok su ostali privedeni državljani Srbije pušteni nakon svega sat vremena.

"Ujutro sam odveden na sud gdje su mi prišili optužbu da sam gađao žandarmeriju, da sam sudjelovao na prosvjedu, da sam bio drzak i bezobrazan, da sam ih gađao sa suzavcem, pirotehnikom i razno raznim predmetima. Ja uopće nisam ozlijeđen, da sam radio to što su rekli vjerojatno bi imao nekakvu ozljedu", priča mladić.

Tvrdi da su ga na sudu pritiskali da prizna, inače mu slijede posljedice gore od novčane kazne.

U konačnici je prihvatio novčanu kaznu od 41.000 dinara, što je oko 350 eura. Istog je trena, kaže, deportiran u Hrvatsku.

"Nisu me tukli, ali bilo je psihički teško", kaže B.H. koji se sprema uložiti žalbu na odluku Suda Srbije.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ranije je tijekom dana potvrdilo da se uhićeni mladić vratio u Hrvatsku i da negira sudjelovanje na prosvjedima. Ističu da mu je izrečena novčana kazna i zabrana ulaska u Srbiju na godinu dana.

