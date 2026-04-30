Filmske scene na A1 kod Zagvozda: Jedno vozilo guralo drugo! Policija objavila detalje

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su o incidentu na autocesti A1 kod izlaza Zagvozd, u kojem su u srijedu sudjelovala dvojica crnogorskih državljana.

"Jučer, 29. travnja oko 19 sati na autocesti A1, u smjeru Dubrovnika, neposredno prije izlaza Zagvozd, od strane ophodara uočena su i zaustavljena dva osobna vozila nizozemskih registarskih oznaka o čemu je odmah obaviještena policija. Utvrđeno je da su vozilima upravljali državljani Crne Gore, dok su se u jednom od vozila nalazila još dva putnika.

Provedenim postupanjem utvrđeno je da su se navedena vozila kretala autocestom A1 iz smjera Zagreba prema Dubrovniku, pri čemu je vozač jednog vozila upravljajući istim gurao drugo vozilo", navode iz policije.

Istraga u tijeku

Opisanom radnjom ugrozili su sigurnost cestovnog prometa te izazvali opasnost za život ili tijelo ljudi, kao i imovinu velikih razmjera.

Navedene osobe su uhićene, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Tijekom dana bit će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom, predane pritvorskom nadzorniku.

