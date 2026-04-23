Splitska policija oglasila se o dojavama o bombi: Najavili su što dalje

Splitska policija oglasila se o dojavama o bombi: Najavili su što dalje
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nadležne službe provest će kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela, navodi policija

23.4.2026.
20:52
Hina
Dojave o bombama u četvrtak u srednjim školama Splita i okolnih gradova, kao i u trgovačkim centrima te u zračnoj luci u Kaštelima bile su lažne, potvrdila je splitska policija.

Kazali su da su tijekom dana proveli adekvatne postupke u svim objektima, trgovačkim centrima i obrazovnim ustanovama za koje su 'putem elektroničke pošte zaprimili najave negativnih događaja'. U svim slučajevima je utvrđeno da su dojave bile lažne, točnije 'nigdje nisu pronađena eksplozivna sredstva'.

U suradnji s odgovornim osobama ustanova i objekata, policija je obavila preglede prostora u 33 obrazovne ustanove na području Splitsko-dalmatinske županije, dva trgovačka centra na području Splita te pregled javnih površina, prtljage i putnika u zračnoj luci.

Nadležne službe provest će kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela, navodi policija.

Ovo je već drugi put od početka tjedna da su splitske srednje škole dobile mail upozorenja kako se u zgradama nalaze eksplozivne naprave. Upravama škola nije preostalo ništa drugo nego učenike i osoblje evakuirati iz škola.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos zbog dojava o bombama: Prazne učionice, zatvoreni centri i alarm u zračnoj luci

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
