Maloljetnika iz Splita napala trojica braće: Onaj u bijegu bio je najagresivniji

Sutkinja istrage Županijskog suda u Rijeci u petak je odredila istražni zatvor i drugom osumnjičeniku za premlaćivanje 16-godišnjaka u srijedu noću u Rijeci.

Prihvatila je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO) u Rijeci da se tom 33-godišnjem hrvatskom državljaninu pritvor odredi zbog sprečavanja utjecaja na svjedoke i ponavljanja kažnjivog djela.

Ri portal prenosi da su maloljetnika u centru grada pretukla trojica braće Vinković. Dvojica su već smještena u istražni zatvor, dok policija još traži trećeg brata.

On je, prema snimkama nadzornih kamera, bio najagresivniji. Nakon uhićenja i on će biti priveden na ispitivanje u tužiteljstvo.

Prvi je, podsjetimo, uhićen 29-godišnji J.V., a zatim njegov stariji brat 33-godišnji T.V. Oba brata terete se za pokušaj ubojstva 16-godišnjaka i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede drugom mladiću koji je pokušao pomoći napadnutom tinejdžeru.

Policija traži trećeg napadača

ŽDO osnovano sumnjiči 33-godišnjaka da je 11. veljače, zajedno i dogovorno s 29-godišnjakom i zasad nepoznatim trećim muškarcem, napao 16-godišnjaka, te su sva trojica u namjeri da ga usmrte, zadali mu više udaraca po glavi i tijelu, nanijevši mu teške tjelesne ozljede, navodi se u priopćenju.

Uz to, sumnjiči ih se da su 20-godišnjaku, u namjeri da ga teško tjelesno ozlijede dok ih je pokušavao spriječiti u napadu, zadali udarce u glavu te je i on ozlijeđen.

Otac napadnutog maloljetnika tvrdi da je napad bio neočekivan: "Sin je sjedio na klupi i jeo burek kada mu je prišao jedan od njih i rekao: 'Što gledaš?'. Odgovorio mu je da ne gleda ništa, a on mu je opalio šamar. Kada se sin odgurnuo, svi su krenuli a njega", ispričao je otac.

Tijekom napada, braća su su navodno prijetila govoreći "Znaš ti tko smo mi, mi smo mafija. Murija radi za nas", dodao je otac.

