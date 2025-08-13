Brutalna tučnjava lokalaca i Nijemaca kod Novog Vinodolskog: 'Dobio je lopatom po glavi'

Tučnjava njemačkih turista i lokalnih stanovnika izbila je u utorak predvečer u Klenovici kod Novog Vinodolskog.

Portal 24sata navodi da je sve počelo neredom u kafiću, nakon čega su se preselili na obalu i nastavili mlatiti. Čitatelj navodi da je svemu vjerojatno kumovao alkohol.

Na lice mjesta stigli su policija i interventna. "Ne znam oko čega su se posvađali, bili su vidno pijani. Došla su dva policajca i pokušala smiriti situaciju, a nakon toga je eskaliralo", navodi njihov čitatelj koji je svjedočio kaosu.

'Kao da su izgubili razum'

"Jedan Nijemac dobio je lopatom po glavi, a drugi je imao grablje u rukama", dodaje čitatelj. "Nisam se mogao približiti, bilo je opasno. Kao da su izgubili razum", uznemireno je istaknuo drugi čitatelj.

Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je da su zaprimili dojavu o tučnjavi i narušavanju reda i mira te da je u tijeku postupanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija otkrila kako prepoznati predatora: 'Strpljivi su, čekaju trenutak'