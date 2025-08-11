Uz ovakvu curu život će mu definitivno biti dinamičan: Na okrutan način mu je objavila veliku vijest

Neimenovani mladić iz Omska zauvijek će pamtiti dan kada je doznao da će postati otac. Jer u stan su mu upali maskirani muškarci koji su se predstavili kao pripadnici specijalnih postrojbi te ga odmah zakucali za pod.

Potom su ga prislonili uz zid te ruke mu vezali lisicama, nakon čega je uslijedilo ispitivanje i potpisivanje kojekakvih izjava.

Vidno isprepadan i zbunjen, nesretnik je bespogovorno izvršavao što su mu maskirani muškarci naređivali, pa konačno odahnuo kada je vidio točku "prisežem da ću biti dobar otac".

U tom trenutku mu je postalo jasno da je maskirane muškarce angažirala njegova djevojka, koja je izabrala prilično kontroverzan način da mu priopći kako se nalazi u drugom stanju.

Video je brzo postao viralan na ruskim društvenim mrežama, a članak mu je posvetio i popularni portal Life.

No, bilo bi pogrešno reći da je oduševio baš sve gledatelje, dapače, mnogi su u komentarima doveli u pitanje ideju i rješenje: "Uz ovakvu curu ti neprijatelji ni ne trebaju", poručio je jedan od korisnika.