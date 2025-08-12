Svećenik teturao tijekom mise, u komentarima ga optužili da se odvalio od alkohola

Otac Tomasz Lenczewski (64), svećenik koji služi u župi u poljskom Ołoboku, napokon se oglasio nakon što je tu državu obišla nesvakidašnja snimka koja je nastala u srijedu 6. kolovoza.

Javnost je zaintrigirala zato što je na njoj prikazan kako tetura po crkvi, što je mnoge navelo na zaključak da je misu služio u alkoholiziranom stanju.

Je li doista bio pijan, očito će zauvijek ostati stvar nagađanja jer župljani tog dana nisu željeli zvati policiju, dok je Lenczewski za portal O2 kazao:

"Našao sam se u pomalo čudnoj situaciji. Srijedom postim, ne jedem i ne pijem ništa. Tog dana sam služio dvije mise i nešto mi je malo pošlo po zlu", odgovorio je i naglasio da se nakon mise vratio kući gdje se oporavio i pošao u krevet.

Još jedanput upitan je li bio pod utjecajem alkohola, odgovorio je ponovno prilično neodređeno.

"I alkohol je za ljude, ali nemojmo pretjerivati. Imao sam trenutak kada me to gurnulo preko ruba. Ne poznajem svoje tijelo u potpunosti. No, to je bila jednokratna stvar", odgovorio je i naglasio da se ispričao svojim župljanima zbog nelagode.

Otac Tomasz Lenczewski župi sv. Ivana Evanđelista u Ołoboku služi već osam godina, a poljski mediji su istaknuli da su se tog dana mještani silno zabrinuli za njegovo zdravlje.

U komenarima podno viralne snimke korisnici su bili daleko manje obazrivi te su brojni svećenika optužili da je ipak previše cucnuo.