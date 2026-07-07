Sjećate li se ovih čokolada? Ako ste odrastali u Jugoslaviji sigurno ste uživali u tim okusima

Svjetski dan čokolade obilježava se 7. srpnja i slavi jednu od najomiljenijih slastica na svijetu. Bilo da je riječ o mliječnoj, tamnoj ili bijeloj čokoladi, teško je pronaći poslasticu koja budi toliko emocija i uspomena. Upravo zato ovaj je dan savršena prilika da se prisjetimo okusa koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija.

Za one koji su odrastali u bivšoj Jugoslaviji, čokolada je bila mnogo više od slatkiša. Svaki odlazak u trgovinu, rođendan ili školski izlet imao je svoje prepoznatljive okuse, a pojedine čokolade postale su pravi simboli jednog vremena. Braco i Seka, Zagi i brojni drugi klasici i danas bude nostalgiju te podsjećaju na bezbrižne dane djetinjstva.

Prisjetili smo se čak 20 legendarnih čokolada koje su obilježile odrastanje generacija te smo prikupili fotografije s Instagram stranice Retroteka. Koliko ih se vi sjećate i koja vam je bila omiljena?