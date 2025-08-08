Cirkusiraju u Splitu: Nizozemski turisti objavili kakve ludorije izvode u srcu Dalmacije
Snimka se približila brojnci od milijun pregleda
Ako su točni podaci koje smo pronašli na stranici Turističke zajednice grada Splita, gosti iz Nizozemske opet se nalaze među najbrojnijima.
U srpnju ih je bilo više čak i od Talijana, a kako se provode podno Marjana, prikazao je i jedan video objavljen nedavno na TikToku koji se približio brojci od milijun pregleda.
Objavio ga je korisnik imena Bram, koji je u duhu zafrkancije dočarao kako se on i njegovi dečki zabavljaju u kućnoj atmosferi.
A roditeljima i prijateljima su poslali razglednicu iz bazena u kojem su se upustili u - podvodni šoping i igru naziva "adtje kratje".
Adtje kratje inače je vrlo popularan među nizozemskim studentima te se u suštini svodi na ispijanje enornih količina piva.
"Bit će ovo jedna prelijepa večer", napisao je Bram uz snimku, koja je mnoge njihove sunarodnjake nasmijala.