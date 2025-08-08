OTPUSTILI KOČNICE /

Cirkusiraju u Splitu: Nizozemski turisti objavili kakve ludorije izvode u srcu Dalmacije

Foto: Screenshot

Snimka se približila brojnci od milijun pregleda

8.8.2025.
10:55
Webcafe.hr
Screenshot
Ako su točni podaci koje smo pronašli na stranici Turističke zajednice grada Splita, gosti iz Nizozemske opet se nalaze među najbrojnijima.

U srpnju ih je bilo više čak i od Talijana, a kako se provode podno Marjana, prikazao je i jedan video objavljen nedavno na TikToku koji se približio brojci od milijun pregleda.

Objavio ga je korisnik imena Bram, koji je u duhu zafrkancije dočarao kako se on i njegovi dečki zabavljaju u kućnoj atmosferi.

A roditeljima i prijateljima su poslali razglednicu iz bazena u kojem su se upustili u - podvodni šoping i igru naziva "adtje kratje".

Adtje kratje inače je vrlo popularan među nizozemskim studentima te se u suštini svodi na ispijanje enornih količina piva.

"Bit će ovo jedna prelijepa večer", napisao je Bram uz snimku, koja je mnoge njihove sunarodnjake nasmijala.  

@bram.076 Wordt een mooie avond. 🍻 #split #bbq #atjekratje #clubcentral #67 #partyanimal #fy #fyp ♬ origineel geluid - Bram.D

 

TuristiTurizamSplitNizozemci
