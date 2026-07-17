Ovo su najtetoviraniji ljudi na svijetu: Tijelo su prekrili tintom, evo kako su izgledali prije

Svjetski dan tetovaža obilježava se 17. srpnja, a posvećen je umjetnosti koja vuče korijene iz polinezijske riječi "tatau", što znači "označiti". Nekada su tetovaže bile dio obreda, simbol statusa ili znak pobune, dok su danas postale globalni oblik osobnog izražavanja. Za neke ljude tijelo nije samo platno, već cjeloživotni umjetnički projekt.

Lucky Diamond Rich službeno je najtetoviraniji čovjek na svijetu, a njegovo je tijelo višestruko prekriveno slojevima tinte. Među ženama rekorderkama ističu se Neska Fuerzina, jedna od najtetoviranijih žena na svijetu, i Elaine Davidson, poznata po više od 19 tisuća piercinga.

María José Cristerna, poznata kao "Žena vampirica", svoju je transformaciju započela kao simbol oslobođenja nakon godina zlostavljanja.

Pokojni Rick Genest, poznat kao "Zombie Boy", tetovažama je obilježio svoju pobjedu nad teškom bolešću. Amber Luke privukla je pozornost tetoviranjem bjeloočnica u plavo, zbog čega je privremeno izgubila vid. Erik Sprague, poznat kao "The Lizardman", svoje je tijelo pretvorio u izgled čovjeka-guštera uz pomoć tetovaža i implantata.

Dok jedni tetovažama grade identitet, drugi, poput Brazilca Leandra de Souze, odlučuju ih ukloniti i započeti novo životno poglavlje. Njihove priče pokazuju da tjelesna umjetnost može biti izraz slobode, oporavka, identiteta i osobne transformacije.