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Ovo su najsmješniji šefovi na svijetu: Nevjerojatno kakve su im sve ludosti pale na pamet

Ovo su najsmješniji šefovi na svijetu: Nevjerojatno kakve su im sve ludosti pale na pamet
Foto: Reddit
Dobar šef ne vodi samo posao, on stvara atmosferu u kojoj se zaposlenici osjećaju cijenjeno i motivirano. Ponekad su upravo male, neočekivane geste, poput poklona, iznenađenja ili malo dobrog humora, dovoljne da nekome uljepšaju radni dan. Na društvenim mrežama sve su popularnije priče o šefovima koji su svojim ludim, duhovitim i brižnim potezima osvojili srca zaposlenika. Donosimo nekoliko primjera koji dokazuju da radno mjesto može biti puno više od običnog ureda.
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Posao je puno lakši kada uz profesionalnost postoji i dobra doza humora. Iako su šefovi često povezani sa strogim pravilima i ozbiljnim odlukama, neki od njih dokazali su da radno mjesto može biti ispunjeno smijehom, kreativnošću i neočekivanim iznenađenjima.

Bilo da je riječ o urnebesnim podvalama, neobičnim uredskim pravilima, zabavnim kostimima ili potpuno ludim idejama kojima su iznenadili svoje zaposlenike, njihovi potezi postali su pravi hit na društvenim mrežama.

Naravno, iza svake šale krije se i važna poruka - opuštena atmosfera, međusobno povjerenje i malo dobre zabave mogu značajno podići raspoloženje i učiniti posao ugodnijim. Upravo zato izdvojili smo 20 najsmješnijih primjera šefova koji su svojim nesvakidašnjim idejama pokazali da se uspješan posao i odlična zabava itekako mogu spojiti.

Možda će vas neke njihove ludosti nasmijati do suza, a možda ćete nakon njih poželjeti upravo takvog šefa.

15.7.2026.
10:07
Webcafe.hr
Reddit
šefPosaoSmijehVeselje
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