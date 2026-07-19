Ovi legendarni sladoledi bili su simboli ljeta u Jugoslaviji: Nema šanse da ste ih zaboravili

Svjetski dan sladoleda savršena je prilika za povratak u djetinjstvo, kada su ljetni dani bili nezamislivi bez omiljene ledene poslastice kupljene na kiosku.

Mnogi se i danas s osmijehom prisjećaju legendarnih sladoleda poput Snjeguljice, Ježeka, Njofre, Rum koktela, Zlatoroga ili Pekabelinih klasika, koji su obilježili odrastanje generacija u bivšoj Jugoslaviji. Iako ih već odavno nema u prodaji, uspomene na njihove okuse i bezbrižna ljeta još uvijek bude toplu dozu nostalgije.

Izdvojili smo 20 najlegendarnijih sladoleda, a dio fotografija preuzeli smo s Instagram stranice Retroteka.