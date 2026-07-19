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NEKAD SU BILI PRAVI HIT /

Ovi legendarni sladoledi bili su simboli ljeta u Jugoslaviji: Nema šanse da ste ih zaboravili

Ovi legendarni sladoledi bili su simboli ljeta u Jugoslaviji: Nema šanse da ste ih zaboravili
Foto: Instagram/Retroteka
Svjetski dan sladoleda obilježava se svake godine treće nedjelje u srpnju, a posvećen je jednoj od najomiljenijih ljetnih slastica. Dan je to kada ljubitelji sladoleda diljem svijeta uživaju u omiljenim okusima, prisjećaju se kultnih ledenih poslastica iz djetinjstva i otkrivaju nove kombinacije okusa. Ovaj neslužbeni blagdan nastao je u SAD-u, gdje je još 1984. godine predsjednik Ronald Reagan srpanj proglasio Nacionalnim mjesecom sladoleda, a treću nedjelju u mjesecu Nacionalnim danom sladoleda. Danas se taj datum obilježava diljem svijeta kao proslava omiljene ljetne poslastice.
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Svjetski dan sladoleda savršena je prilika za povratak u djetinjstvo, kada su ljetni dani bili nezamislivi bez omiljene ledene poslastice kupljene na kiosku.

Mnogi se i danas s osmijehom prisjećaju legendarnih sladoleda poput Snjeguljice, Ježeka, Njofre, Rum koktela, Zlatoroga ili Pekabelinih klasika, koji su obilježili odrastanje generacija u bivšoj Jugoslaviji. Iako ih već odavno nema u prodaji, uspomene na njihove okuse i bezbrižna ljeta još uvijek bude toplu dozu nostalgije.

Izdvojili smo 20 najlegendarnijih sladoleda, a dio fotografija preuzeli smo s Instagram stranice Retroteka.

19.7.2026.
12:10
Webcafe.hr
Instagram/Retroteka
SladoledNostalgijaDjetinjstvoJugoslavija
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