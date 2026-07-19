Ovako sada izgleda frajer zbog kojeg su žene gubile glavu

Početkom 2000-ih Chad Michael Murray (44) bio je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica. Milijuni obožavatelja diljem svijeta zaljubili su se u njegovu ulogu Lucasa Scotta u kultnoj seriji 'One Tree Hill', dok su ga filmovi poput 'Freaky Friday', 'A Cinderella Story' i 'House of Wax' učvrstili kao jednog od najvećih tinejdžerskih idola svoje generacije. Iako je nekoć punio naslovnice zbog burnog ljubavnog života, danas vodi znatno mirniji i privatniji život posvećen supruzi i djeci.