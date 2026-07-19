Nećete moći skinuti pogled: Zanosne ljepotice pretvorile Zadar u modnu pistu

Ljeto uvijek donosi opuštenije modne izbore u kojima se krije poseban šarm, što se jasno vidi na ulicama Zadra. Od jednostavnih dnevnih kombinacija idealnih za visoke temperature do elegantnijih izdanja, prolaznici su na svoj način unijeli dašak osobnog stila u svakodnevni đir.

Zanimljivi modni detalji i razigrane ljetne boje privukli su pažnju te savršeno oslikali atmosferu toplih dana, a posebnu pažnju plijenile su lijepe djevojke koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Zabilježene trenutke i modne inspiracije s ulica fotografirao je Bojan Bogdanić za portal eZadar.